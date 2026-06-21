¿Quién es el árbitro de Bélgica vs. Irán en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Darío Herrera

Darío Herrera llega al Mundial 2026 como parte del grupo de árbitros argentinos elegidos para el torneo FIFA.

Darío Herrera será el árbitro principal del partido entre Bélgica e Irán, este domingo 21 de junio en el Los Angeles Stadium, por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026.

El encuentro aparece como uno de los cruces importantes de la jornada porque el grupo comenzó completamente igualado. Bélgica viene de empatar 1-1 con Egipto, mientras que Irán igualó 2-2 ante Nueva Zelanda. Por eso, ambos llegan con 1 punto y necesitan una victoria para acomodarse en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

Quién es Darío Herrera, el árbitro de Bélgica vs. Irán

Darío Herrera es un árbitro argentino nacido en Andacollo, provincia de Neuquén. A sus 41 años, es uno de los jueces argentinos con mayor recorrido internacional y forma parte de la lista de árbitros FIFA desde 2015. Su carrera se construyó primero en el fútbol argentino, donde dirigió partidos de alta exigencia en la Primera División y en clásicos de fuerte presión.

Con el paso de los años, Herrera se consolidó como uno de los representantes más fuertes del arbitraje argentino en competencias internacionales de clubes y selecciones.

Antecedentes de Darío Herrera en torneos internacionales

El partido entre Bélgica e Irán marcará una aparición importante para Darío Herrera en una Copa del Mundo. El argentino llega al Mundial 2026 con experiencia previa en competencias de Conmebol y en partidos de alto nivel.

En su recorrido internacional, Herrera dirigió encuentros de Eliminatorias Sudamericanas, Copa América, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. También tuvo participación en torneos juveniles FIFA.

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Ese recorrido lo llevó a ser considerado para partidos de máxima exigencia, tanto en Sudamérica como en el plano internacional.

La Copa Libertadores, uno de sus antecedentes fuertes

Uno de los antecedentes más importantes de la carrera reciente de Darío Herrera fue su presencia en partidos decisivos de la Copa Libertadores.

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El árbitro argentino también dirigió encuentros de alta tensión en el fútbol local, incluidos Superclásicos entre Boca Juniors y River Plate. Ese tipo de partidos suelen ser una prueba fuerte para cualquier juez por el clima, la presión y la exposición.

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Esa experiencia lo respalda para un cruce mundialista en el que Bélgica e Irán se juegan mucho dentro de un grupo muy parejo.

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Cómo llega Darío Herrera al Mundial 2026

Darío Herrera llega al Mundial 2026 como parte del grupo de árbitros argentinos elegidos para el torneo. El partido Bélgica vs. Irán marcará su estreno como juez principal en una Copa del Mundo.

El partido tendrá un contexto particular: Bélgica necesita mejorar la imagen que dejó en el 1-1 ante Egipto, mientras que Irán buscará sostener el impulso ofensivo que mostró en el 2-2 contra Nueva Zelanda.

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Con el grupo igualado, cada detalle puede tener peso. Por eso, la conducción arbitral será clave en un encuentro con dos selecciones que necesitan sumar para no quedar condicionadas antes de la última fecha.

Cuerpo arbitral de Bélgica vs. Irán

La terna para el partido entre Bélgica e Irán tendrá mayoría argentina en cancha y presencia japonesa como apoyo.

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Árbitro principal: Darío Herrera (Argentina)

Darío Herrera (Argentina) Asistente 1: Cristian Navarro (Argentina)

Cristian Navarro (Argentina) Asistente 2: Gabriel Chade (Argentina)

Gabriel Chade (Argentina) Cuarto árbitro: Yusuke Araki (Japón)

Yusuke Araki (Japón) VAR: Jun Mihara (Japón)