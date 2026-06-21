Cuál es el ranking FIFA de Irán y cuántos puestos lo separan de Bélgica en el Mundial 2026

Irán quiere darle la sorpresa a Bélgica en la Copa del Mundo 2026 a pesar de estar debajo de ellos en el ranking.

Irán llega a su partido contra Bélgica por el Grupo G del Mundial 2026 con una diferencia importante en el ranking FIFA, aunque no tan amplia como en otros cruces del torneo. En la última actualización publicada antes del inicio de la Copa del Mundo, el seleccionado asiático aparece en el puesto 20, mientras que los belgas se ubican en el 9.º lugar.

La distancia entre ambas selecciones es de 11 puestos, una brecha que marca el favoritismo de Bélgica en la previa del encuentro que se jugará este domingo 21 de junio en el Los Angeles Stadium, nombre FIFA del SoFi Stadium.

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El partido llega con el grupo completamente igualado: Bélgica viene de empatar 1-1 contra Egipto, mientras que Irán igualó 2-2 ante Nueva Zelanda. Por eso, los dos necesitan ganar para acomodarse en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

Cuál es el ranking FIFA de Irán

Irán ocupa el puesto 20 del ranking FIFA. Ese lugar lo ubica como una de las selecciones asiáticas mejor posicionadas y como un rival de cuidado dentro del Grupo G.

El seleccionado iraní llega al Mundial 2026 con experiencia reciente en Copas del Mundo y con una base acostumbrada a competir en torneos internacionales. En su debut, mostró carácter para reaccionar y empatar 2-2 ante Nueva Zelanda.

Ese punto le permitió empezar con vida en una zona muy cerrada, aunque ahora tendrá una prueba más exigente ante Bélgica, la selección mejor ubicada del grupo en el ranking.

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Cuál es el ranking FIFA de Bélgica

Bélgica ocupa el puesto 9 del ranking FIFA y llega al Mundial como una de las selecciones mejor ubicadas de Europa.

Los Diablos Rojos aparecen dentro del top 10 mundial y por encima de varias selecciones de peso. Esa ubicación refuerza su favoritismo dentro del Grupo G, aunque el empate en el debut ante Egipto dejó claro que la zona puede ser más pareja de lo esperado.

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Bélgica necesita una victoria ante Irán para justificar esa diferencia previa y no llegar con presión a la última fecha contra Nueva Zelanda.

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Cómo está el Ranking FIFA del Grupo G

El Grupo G tiene a Bélgica como la selección mejor posicionada en el ranking, seguida por Irán y Egipto. Nueva Zelanda aparece bastante más abajo, aunque su empate inicial demostró que puede competir.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el Ranking FIFA previo al Mundial: