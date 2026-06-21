Por qué Marcos Llorente no juega hoy en España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

España enfrenta a Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 con una modificación llamativa en el lateral derecho.

La Selección de España se enfrenta a Arabia Saudita en un partido clave del Mundial 2026, después del amargo 0-0 ante Cabo Verde que dejó poco margen para otro tropiezo.

Luis de la Fuente tocó el equipo para buscar más ritmo, más llegada por afuera y mayor claridad en los últimos metros. Entre las novedades aparece una ausencia llamativa en la formación inicial: Marcos Llorente comienza en el banco.

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¿Por qué no juega Marcos Llorente?

Llorente había sido titular en el debut, pero esta vez el lateral derecho queda para Pedro Porro. La decisión responde al ajuste general que hace España tras una primera fecha con mucho dominio de pelota y poca profundidad. De la Fuente cambió piezas en defensa, mediocampo y ataque para enfrentar a una Arabia Saudita que llega fortalecida por el empate 1-1 ante Uruguay.

Porro es un lateral de recorrido más natural por fuera y puede sostener mejor la amplitud junto a Lamine Yamal, que también entra como titular. España busca atacar ese sector con más frecuencia, abrir el campo y generar situaciones de uno contra uno cerca del área rival.

Llorente fue titular en el debut, pero hoy se queda en el banco de suplentes (Getty Images).

El jugador del Atlético de Madrid está disponible como alternativa y puede entrar durante el partido si España necesita más despliegue físico, mayor presión en campo rival o una solución más versátil para cerrar el costado derecho.

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La formación de España sin Llorente

La alineación titular de España es: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. En el banco quedan, además de Llorente, nombres como Fabián Ruiz, Gavi, Nico Williams, Ferran Torres y David Raya.

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