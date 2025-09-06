Es tendencia:
“Extraño al Bolillo Gómez”: mientras Panamá sufre camino al Mundial 2026, en El Salvador reciben el mensaje que nadie quería escuchar

Desde Panamá, le hablaron al Bolillo Gómez después de que La Selecta ganara en la primera jornada de las Eliminatorias.

Por Juan Fittipaldi

En Panamá hablan del Bolillo.
La Selección de Panamá no pudo pasar del empate y terminó sufriendo más de la cuenta en el inicio de la última ronda de las Eliminatorias del Mundial 2026. Empató sin goles ante Surinam, pero pudo perderlo si no fuera porque los locales desperdiciaron una gran cantidad de ocasiones en el área panameña.

Esta actuación no dejó buenas sensaciones entre los aficionados canaleros y Thomas Christiansen se llevó varios reproches por la actuación que tuvo Panamá. Al mismo tiempo, se acordaron del Bolillo Gómez y mandaron un mensaje que en El Salvador no querían escuchar.

El periodista José Ángel Rodríguez, en el programa A la Candela, se lamentó por el rendimiento de los Canaleros y confesó que nunca pensó que diría lo que terminó diciendo: “En este tipo de partidos, extraño a Bolillo Gómez en el banquillo. Christiansen en Eliminatoria no sabe jugar estos partidos, no sé qué le pasa“.

Tweet placeholder

Todo lo contrario está sucediendo en El Salvador, luego de haber finalizado la primera jornada de las Eliminatorias. Están más que satisfechos con el planteo que hizo el Bolillo Gómez en La Selecta para derrotar a Guatemala por 1-0 en el estreno de la última ronda.

Lo más llamativo es que el técnico colombiano, quien supo llevar a Panamá a disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018, no generaba consenso en la afición salvadoreña. Sin embargo, la ecuación cambió el pasado jueves con uno de los triunfos más importantes que consiguió El Salvador en los últimos años.

Panamá y Bolillo Gómez se volverán a ver

En el mes de octubre, Panamá y Bolillo Gómez se verán las caras nuevamente, pero en esta ocasión enfrentados. La Selecta será local de los Canaleros en el Estadio Mágico González, ya que no podrá jugar en el Estadio Cuscatlán por un recital que está dando que hablar entre la afición salvadoreña.

