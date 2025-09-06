La Selección de El Salvador ganó en su debut por 1-0 ante Guatemala por las Eliminatorias camino al Mundial 2026 y encendió la llama de la ilusión. Todo el pueblo salvadoreño volvió a confiar en el equipo. Por eso, ya no ven la hora de asistir al Estadio Cuscatlán para volver a ver al conjunto dirigido por el Bolillo Gómez.

Es tan grande la expectativa que los aficionados agotaron rápidamente los boletos para la segunda jornada frente a Surinam. A pesar de esta alegría que rodea a todo El Salvador, se dio a conocer una noticia que le pone una traba muy importante a La Selecta en su sueño de volver a la Copa del Mundo.

El Estadio Cuscatlán descartado para El Salvador: dónde jugará las fechas de octubre ante Panamá y Guatemala

El presidente de Estadios Deportivos de El Salvador, Néstor Castaneda, confirmó, a través de la información del periodista Christian Peñate, que “es imposible posponer el concierto de octubre” que se realizará en el Estadio Cuscatlán. Lo que ratifica que La Selecta tendrá que abandonar su casa y jugar en el Estadio Mágico González los duelos ante Panamá y Guatemala.

Cabe recordar que la mítica banda de rock, Guns N’ Roses, llevará a cabo un recital allí el 4 de octubre. Si bien los partidos frente a Panamá y Guatemala son posteriores, la Concacaf ordenó que La Selecta deberá jugar en otro estadio debido a que no hay garantías para determinar si el campo de juego estará en condiciones tras el concierto.

Ante este comunicado, la FESFUT mencionó que la Concacaf le recordó que en 2022 ocurrió un antecedente que llevó a que se tome esta decisión. En aquel momento, se jugó un partido días después de un concierto y el campo de juego se encontraba en malas condiciones. Por este hecho, no quieren que vuelva a pasar lo mismo.

El pedido de todo El Salvador para que La Selecta vuelva al Cuscatlán

A través de las redes sociales, el público salvadoreño está exigiendo que los Guns N’ Roses cambien de estadio y sean ellos quienes realicen el concierto en el Estadio Mágico González. De esta manera, dejarían libre el Cuscatlán. Uno de los que comenzó con este pedido fue el periodista Fernando Palomo, quien le habló directamente a la banda musical.

