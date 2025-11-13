Entre Panamá, Guatemala y El Salvador: el streamer argentino La Cobra elige cuál selección quiere que clasifique al Mundial 2026

El Mundial 2026 está cada vez más cerca de sellar a sus participantes. A falta de dos jornadas, Concacaf empieza a definir a los dueños de los tres boletos, junto con aquellos dos equipos que participarán del repechaje. Corren horas calientes.

A excepción de la ya eliminada Nicaragua, todos los equipos centroamericanos tienen chances, en mayor o menor medida. En el caso del Grupo A, algunos no dependen de sus propios resultados, mientras que otros solo piensan en ganar.

Después de analizar la tabla de posiciones y observar un emocionante video, el streamer argentino conocido como La Cobra decidió. Desde ahora, brindará su apoyo a una de las selecciones nacionales que se van a jugarse su gran sueño.

El streamer argentino La Cobra brinda todo su apoyo a Guatemala en Eliminatorias

Lautaro Del Campo se topó con un emocionante video realizado por la afición de Guatemala. En el mismo se ven los años de sufrimiento deportivo por el que pasó su plantilla junto a su fanaticada, y el ferviente deseo de cambiar su suerte ahora.

“¡Chicos, quiero que Guatemala juegue la próxima Copa del Mundo!”, gritó con emoción La Cobra al empatizar con el sufrimiento chapín, justo antes de darles un aplauso a los autores del video. Se sumó al movimiento como un hincha más.

El editado se hizo en base a las recientes declaraciones de Cristiano Ronaldo, que redujo el Mundial a “una competencia de siete partidos”. Como siempre se supo, los guatemaltecos darían todo por jugar solamente uno de esos mismos siete.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala en la fase final