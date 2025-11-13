Tabla de posiciones del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf: Panamá, Guatemala y El Salvador van por la clasificación al Mundial 2026

Se viene un final de película en Concacaf. Con dos fechas por disputarse, el Grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026 llega apretadísimo: Surinam y Panamá comparten la cima, con 6 puntos, Guatemala los persigue a un punto y El Salvador, obligado, todavía sueña.
El margen es mínimo y cada gol cuenta. Ser puntero garantiza boleto directo a la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá; terminar segundo todavía puede valer el repechaje intercontinental según el ranking de los sublíderes. Drama puro de Eliminatorias.
¿Cómo van Panamá, Guatemala y El Salvador en la tabla de posiciones del Grupo A?
Próximos partidos de Panamá, Guatemala y El Salvador en las Eliminatorias al Mundial 2026
- Jueves 13 de noviembre: Guatemala vs. Panamá — Estadio El Trébol
- Jueves 13 de noviembre: Surinam vs. El Salvador — Estadio Dr. Franklin Essed
- Martes 18 de noviembre: Panamá vs. El Salvador — Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
- Martes 18 de noviembre: Guatemala vs. Surinam — Estadio El Trébol
¿Cómo se define el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf en caso de igualdad de puntos?
- Diferencia de gol general
- Goles a favor
- Desempeño entre los empatados (puntos, diferencia y goles en los duelos directos)
- Puntuación de Fair Play
- Sorteo