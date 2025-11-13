Tabla de posiciones del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf: Panamá, Guatemala y El Salvador van por la clasificación al Mundial 2026

Se viene un final de película en Concacaf. Con dos fechas por disputarse, el Grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026 llega apretadísimo: Surinam y Panamá comparten la cima, con 6 puntos, Guatemala los persigue a un punto y El Salvador, obligado, todavía sueña.

El margen es mínimo y cada gol cuenta. Ser puntero garantiza boleto directo a la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá; terminar segundo todavía puede valer el repechaje intercontinental según el ranking de los sublíderes. Drama puro de Eliminatorias.

¿Cómo van Panamá, Guatemala y El Salvador en la tabla de posiciones del Grupo A?

Próximos partidos de Panamá, Guatemala y El Salvador en las Eliminatorias al Mundial 2026

Jueves 13 de noviembre: Guatemala vs. Panamá — Estadio El Trébol

— Estadio El Trébol Jueves 13 de noviembre: Surinam vs. El Salvador — Estadio Dr. Franklin Essed

— Estadio Dr. Franklin Essed Martes 18 de noviembre: Panamá vs. El Salvador — Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

— Estadio Rommel Fernández Gutiérrez Martes 18 de noviembre: Guatemala vs. Surinam — Estadio El Trébol

¿Cómo se define el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf en caso de igualdad de puntos?