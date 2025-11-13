Es tendencia:
Castigado por FIFA: El Salvador hace oficial el revés de última hora que golpea al Bolillo Gómez para clasificar al Mundial 2026

A último momento, Bolillo Gómez sufrió una mala noticia desde FIFA que puso en jaque sus planes con El Salvador.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El Bolillo se ve perjudicado.
© FESFUT - Getty ImagesEl Bolillo se ve perjudicado.

La Selección de El Salvador se vio perjudicada minutos antes del inicio de la quinta jornada de Eliminatorias. En su pelea por clasificar al Mundial 2026, La Selecta recibió una negativa por parte de la FIFA que la obligó a tomar una decisión de último momento.

En la previa de su encuentro contra Surinam en calidad de visitante, el Bolillo Gómez se vio afectado por la noticia que le comunicó la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT). Todo parece indicar que nació por un error administrativo ajeno al entrenador colombiano.

Bolillo Gómez no podrá contar con uno de sus convocados en la Selección de El Salvador por decisión de FIFA

A través de sus canales oficiales, la FESFUT reveló que Michell Mercado no pudo ser utilizado para el encuentro de este jueves frente a Surinam. “A pesar de encontrarse dentro de los planes del cuerpo técnico, no podrá ser parte“, anunció la Federación.

La Selecta buscó inscribir al jugador, pero no fue aprobado por la FIFA. “Dicha entidad ha solicitado documentación adicional con el propósito de verificar y corroborar el proceso de inscripción del jugador“, confirmó la Federación sobre lo que solicitó la casa madre del fútbol.

Y explicó porqué no fue incluido para el juego de este jueves: “Dado que el trámite aún no ha sido completado ni autorizado oficialmente por FIFA, se ha decidido que el jugador no será alineado hasta contar con la confirmación formal de su elegibilidad”.

De esta manera, el Bolillo Gómez se quedó sin un jugador que se ilusionaba con tener minutos. De buena temporada en Alianza, el colombiano no fue autorizado finalmente y deberá esperar para tener su debut con el seleccionado salvadoreño.

