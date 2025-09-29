“Está completa”: Bolillo Gómez le cierra la puerta de La Selecta a una figura para las Eliminatorias al Mundial 2026

Hernán “Bolillo” Gómez cerró filas en la Selección de El Salvador, a la cual sueña con devolver a un Mundial después de 44 años. Dicha hazaña lo convertiría en el segundo entrenador de la historia en conseguirlo con cuatro países diferentes, sentándolo en la misma mesa que el francés Henri Michel.

El próximo paso será sacar resultados positivos frente a Panamá (10 de octubre) y Guatemala (14 de octubre) en el Estadio Cuscatlán con la intención de bajar a Surinam de la cima del Grupo A —apenas tiene un punto más—: dicha posición en las renovadas Eliminatorias le otorgaría uno de los tres boletos directos a la cita mundialista.

Por eso, el entrenador colombiano convocó a sus jugadores de confianza. Son pocas las novedades en la nómina que armó y dio a conocer la FESFUT. Y partiendo de este punto, la prensa le consultó por algunas dudas que tenían los aficionados salvadoreños.

¿A qué figura Bolillo Gómez le cerró las puertas de El Salvador?

En los últimos días, se empezó a especular con un posible regreso de Mayer Gil a La Selecta. El delantero colombiano-salvadoreño volvió a jugar el sábado pasado, anotando un gol al minuto 89 que selló la victoria 3-1 de Alianza sobre Llaneros por la jornada 13 de la Primera A de Colombia.

Sin duda, para Gil es una gran forma de empezar a dejar atrás la lesión que lo marginó de las canchas durante un mes. Y a “Bolillo” Gómez le consultaron por su ausencia en la convocatoria, dejando una tajante respuesta en la rueda de prensa de este lunes: “Por ahora ya está la selección completa”.

El hermano de Brayan Gil no representa al país desde el 27 de marzo de 2024, cuando jugó 19 minutos en un amistoso contra Honduras que finalizó 1-1 antes de que se rompiera el vínculo con David Dóniga. En total, registra 14 apariciones con la Selección Nacional y una sola anotación.