Ernesto Corti toma decisión que podría marcar el destino de Alianza en lo que queda de la temporada

El Alianza FC confirmó este día una noticia que fortalece su proyecto deportivo: la renovación de contrato de dos de sus futbolistas más emblemáticos, Narciso Orellana y Henry Romero, quienes seguirán ligados a la institución capitalina por dos años más.

La directiva alba oficializó el acuerdo como parte de una planificación deportiva estratégica, orientada a mantener una base sólida de experiencia y liderazgo dentro del plantel. Ambos jugadores han sido protagonistas en los recientes éxitos del equipo y piezas determinantes en el camino hacia el subcampeonato nacional.

La continuidad de Orellana y Romero representa estabilidad en zonas fundamentales del campo. Orellana seguirá siendo el eje del mediocampo, el equilibrio entre defensa y ataque, mientras que Romero continuará como el líder de la zaga central, aportando carácter, orden y jerarquía en la última línea.

En el caso de Romero, la renovación llega en medio de su proceso de recuperación tras la lesión sufrida el año pasado, una muestra clara de la confianza que la institución deposita en su capitán. El mensaje es contundente: más allá de la adversidad, el club apuesta por su referente defensivo.

“El legado sigue: 2 años más defendiendo el escudo”, publicó la entidad capitalina en sus redes oficiales, reforzando el vínculo emocional entre los jugadores y la afición. La decisión no solo responde al rendimiento deportivo, sino también al peso específico que ambos tienen en el vestuario.

Por su parte, el técnico Ernesto Corti respalda plenamente la continuidad de los dos hombres de experiencia, convencido de que su liderazgo será clave para las próximas temporadas. Con esta renovación, Alianza envía un mensaje claro: mantener a sus veteranos referentes es parte esencial del camino hacia nuevos objetivos colectivos.