“Crisis”: Leo Menjívar hace la autocrítica que nadie se atrevió sobre el momento de Alianza

El mediocampista de Alianza, Leo Menjívar, rompió el silencio y dejó un mensaje claro en el programa radial Güiri Güiri al Aire: el equipo ya cambió el chip tras un inicio turbulento en el torneo. El dorsal 10 reconoció que el arranque no fue el esperado, pero descartó que dentro del plantel existiera una crisis real.

“Costó bastante el inicio. No nos encontrábamos, pero no era para desesperarnos. Mucha gente hablaba de crisis, pero esto es parte del fútbol. Llegó la victoria que necesitábamos y ahora hay que cambiar el chip. Alianza es un equipo grande y tiene que estar arriba”, afirmó el creativo, enviando un mensaje de confianza hacia la afición alba.

Menjívar también advirtió que el reciente triunfo no servirá de nada si el equipo no logra mantener la regularidad, especialmente de cara al compromiso ante Municipal Limeño, un rival que viene en ascenso. “De nada sirve ganar si volvemos a caer en lo mismo. Hay que mantener ese enfoque y volver al nivel que todos esperamos”, señaló.

En el plano individual, el volante fue autocrítico con su rendimiento. “Creo que puedo dar más. No he tenido el inicio de torneo que hubiera querido, pero poco a poco va a llegar mi mejor versión. Lo importante es que gane el equipo”, expresó, dejando claro que prioriza el colectivo sobre lo personal.

Sobre el duelo más reciente ante Águila, Menjívar admitió que la expulsión del rival influyó directamente en el desarrollo del partido. “Con un jugador más tuvimos mucho más la pelota. En el segundo tiempo generamos varias ocasiones y gracias a Dios metimos las tres que tuvimos. Creo que manejamos bien el partido”, explicó. Además, destacó el trabajo del cuerpo técnico y el apoyo psicológico dentro del grupo.

Finalmente, se refirió a su sociedad con Enrico Dueñas, quien ha ganado protagonismo en las últimas jornadas. “Sabemos la capacidad que tiene Enrico. Cuando agarre más confianza nos va a ayudar todavía más”, concluyó Menjívar, convencido de que el crecimiento colectivo será clave para que Alianza vuelva a pelear en la parte alta del campeonato.

