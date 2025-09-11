“El terror de Concacaf”: La prensa de Panamá no se guarda nada al reaccionar sobre el partido vs El Salvador en el estadio Cuscatlán

La Selección de El Salvador recibió la buena noticia que podrá usar el estadio Cuscatlán, para los partidos ante Panamá y Guatemala por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, en el que intentará aprovechar su condición y así dar un paso contundente en el camino al Mundial del 2026.

Sin duda alguna esta noticia no sentó muy bien en el país canalero, esto tomando en cuenta que su Selección Nacional nunca ha ganado en el Coloso de Montserrat, por lo que los medios de comunicación panameños no escondieron su impresión por la noticia recibida.

La prensa de Panamá reacciona al aval del estadio Cuscatlán

Medios como La Prensa de Panamá destacaron que para el equipo dirigido por Thomas Christiansen será una “prueba de máxima exigencia” y recordaron que el técnico ya sufrió en su primera visita al Cuscatlán en la octogonal pasada, cuando Panamá cayó 1-0 en 2021 con gol de Enrico Dueñas.

Por su parte, La Estrella de Panamá fue tajante: “Completamente oficial. El Salvador recibirá a Panamá en el Cuscatlán”. El medio subrayó que los panameños arrastran un historial negro en ese estadio: seis derrotas en seis visitas eliminatorias, desde 1976 hasta 2021. Además, advirtió que la hinchada salvadoreña y la mística del escenario representan un reto adicional para la Roja, que apenas suma dos puntos en la tabla tras empatar ante Surinam y Guatemala.

Otros espacios deportivos, como JM Deportes, reaccionaron con resignación en redes: “¡PANAMÁ JUGARÁ EN EL CUSCATLÁN!”, en tono de lamento por lo que consideran un escenario desfavorable.

Incluso páginas como Meketrefes del Deporte titularon con dramatismo: “Panamá regresa ante el terror de la Concacaf”, reflejando el sentimiento generalizado de que este cambio de sede complica aún más el camino.