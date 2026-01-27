El Salvador suma nuevo legionario: juvenil da el salto y ficha por un gigante de Sudamérica

El fútbol de El Salvador celebra una noticia que ilusiona a futuro. Un joven talento con nacionalidad cuscatleca dio un paso clave en su carrera y se convirtió en nuevo legionario, al fichar por uno de los clubes más importantes del continente sudamericano.

¿Quién es legionario que dio un gran salto en su carrera?

Se trata de Enry Hernández, futbolista con nacionalidad salvadoreña que vivía en Estados Unidos y que ahora continuará su desarrollo en las divisiones inferiores de River Plate, histórico gigante del fútbol argentino.

Hernández se formó en el Met Oval Academy y, gracias a su proyección, fue invitado a realizar una prueba con el conjunto millonario. El proceso no fue corto ni sencillo: el juvenil pasó prácticamente todo el 2025 a prueba en River, donde fue evaluado de manera constante por el cuerpo técnico de fuerzas básicas.

Tras ese periodo de seguimiento, el club argentino tomó la decisión de ficharlo oficialmente. Enry se integrará a la cuarta división de River Plate, dando así un salto enorme en su carrera y colocándose en una vitrina de primer nivel para el fútbol sudamericano.

Enry Hernández jugará en El Salvador.

La llegada de Hernández al cuadro de Núñez representa una noticia positiva para El Salvador, que suma un nuevo legionario en el exterior y, además, en una institución reconocida mundialmente por su trabajo formativo y por proyectar jóvenes hacia el fútbol profesional.

Ahora, el desafío para el juvenil será adaptarse al exigente entorno de River, competir por un lugar y continuar su crecimiento, con la ilusión intacta de que este paso sea el inicio de una carrera prometedora tanto a nivel de clubes como, eventualmente, con la selección salvadoreña.