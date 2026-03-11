Sin pasar por Saprissa ni Alajuelense: el juvenil tico que da el salto directo a una liga de Europa

En el fútbol costarricense suele repetirse un camino casi inevitable para los jóvenes talentos: destacar en divisiones menores, dar el salto a un club grande como Saprissa o Alajuelense y, desde ahí, aspirar a Europa. Sin embargo, un defensor juvenil logró romper este molde.

¿Cuál es el futbolista tico que fichó por un equipo europeo?

Se trata de Joseth Peraza, joven defensor formado en la AD San Carlos, que acaba de concretar un paso histórico al ser transferido de manera definitiva al fútbol europeo sin haber pasado por los dos gigantes tradicionales del país.

El club norteño confirmó que el Zalaegerszegi TE FC, equipo de la Primera División de Hungría, ejecutó la opción de compra por el futbolista. Aunque la institución no reveló el monto de la operación, sí destacó la magnitud del acuerdo, calificándolo como una transferencia histórica para la entidad que tiene su sede en Ciudad Quesada.

La negociación también incluye una cláusula estratégica para el futuro del jugador. AD San Carlos mantendrá un porcentaje de una eventual venta posterior, lo que le permitiría beneficiarse económicamente si el defensor continúa su progresión y logra dar un nuevo salto dentro del fútbol europeo en los próximos años.

Joseth Peraza jugará en la liga de Hungría. (Foto: Kevin Jiménez)

Desde el club costarricense también destacaron el valor simbólico de esta transferencia, ya que Peraza es un futbolista formado completamente dentro de la estructura del equipo. “Peraza está formado íntegramente en nuestra institución. Inició su proceso en la Escuela de Fútbol de la Asociación Deportiva San Carlos, donde dio sus primeros pasos dentro de la estructura formativa del club”, explicó la entidad en su comunicado oficial.

El defensor fue avanzando progresivamente por las distintas categorías de liga menor hasta consolidarse como una de las principales promesas de la cantera norteña. Su talento quedó en evidencia desde muy temprano, al punto de debutar en la Primera División con apenas 15 años, una señal clara del potencial que los entrenadores veían en su desarrollo.

