Costa Rica arranca su camino en las Clasificatorias rumbo al Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026 con el plus de jugar en casa: La Sele será anfitriona en el Complejo FCRF-Plycem (Alajuela) y quiere empezar con el pie derecho ante Sint Maarten.
El torneo no perdona, porque solo el primero del Grupo E avanzará al Campeonato U-20, que clasifica al Mundial 2027 de la categoría y los Juegos Olímpicos 2028.
¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica Sub-20 vs. Sint Maarten?
La Sele se medirá a Sint Maarten este jueves 26 de febrero de 2026, a partir de las 2:00 p.m. de Costa Rica y el resto de Centroamérica (3:00 de Panamá).
Dónde ver el debut de La Sele Sub-20 EN VIVO en Centroamérica
Según la guía oficial de Concacaf, en Centroamérica todos los partidos de las Clasificatorias Sub-20 se pueden ver en vivo por Disney+.
Así llega Costa Rica: localía, rivales y el mensaje de Randall Row
Costa Rica integra el Grupo E junto a Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten, y jugará todos sus partidos como local en Alajuela.
En la previa, el DT Randall Row remarcó que el cuerpo técnico tuvo un proceso amplio de observación y que, sobre los rivales, hay poca información disponible, por lo que la Tricolor pondrá el foco en su propia propuesta: “Hemos buscado por todo lado, pero logramos recopilar algunos partidos de Trinidad y Tobago y nos estamos enfocando principalmente en lo nuestro, en lo que queremos proponer”.
Los convocados de Costa Rica Sub-20
Porteros
- Ian O’Rourke — Deportivo Saprissa
- Ramsses Cubero — CS Cartaginés
- Fabián Núñez — LD Alajuelense
Defensores
- Matías Cordero — Deportivo Saprissa
- Andrid Rojas — Municipal Grecia
- Andrés Morera — CS Herediano
- Dan Granados — Sporting FC
- Dylan Oviedo — CS Herediano
Mediocampistas
- Jeremi Hernández — Sporting FC
- David Garro — Deportivo Saprissa
- Dax Palmer — A.D. Alcorcón
- Oscar Leal — Inter San Carlos
- Nick Bennette — CS Herediano
Delanteros
- Yerlan Sosa — LD Alajuelense
- Yamil Leal — Inter San Carlos
- Adriel Pérez — LD Alajuelense
- Kionell Estrada — CS Herediano
- Kaden Farrier — Sporting FC
- Gabriel Sibaja — CS Herediano
- Luis Rodríguez — LD Alajuelense
- Keyner Hernández — CS Uruguay