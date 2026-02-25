Es tendencia:
Dónde ver el debut de Costa Rica Sub-20 vs. Sint Maarten por las Clasificatorias de Concacaf

Entérese cuándo juega La Sele Sub-20 vs. Sint Maarten por las Clasificatorias al Premundial de Concacaf: hora, dónde ver EN VIVO y todos los detalles del partido.

Cuándo juega Costa Rica Sub-20 por las Clasificatorias al Premundial.
© FCRFCuándo juega Costa Rica Sub-20 por las Clasificatorias al Premundial.

Costa Rica arranca su camino en las Clasificatorias rumbo al Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026 con el plus de jugar en casa: La Sele será anfitriona en el Complejo FCRF-Plycem (Alajuela) y quiere empezar con el pie derecho ante Sint Maarten.

El torneo no perdona, porque solo el primero del Grupo E avanzará al Campeonato U-20, que clasifica al Mundial 2027 de la categoría y los Juegos Olímpicos 2028.

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica Sub-20 vs. Sint Maarten?

La Sele se medirá a Sint Maarten este jueves 26 de febrero de 2026, a partir de las 2:00 p.m. de Costa Rica y el resto de Centroamérica (3:00 de Panamá).

Dónde ver el debut de La Sele Sub-20 EN VIVO en Centroamérica

Según la guía oficial de Concacaf, en Centroamérica todos los partidos de las Clasificatorias Sub-20 se pueden ver en vivo por Disney+.

Así llega Costa Rica: localía, rivales y el mensaje de Randall Row

Costa Rica integra el Grupo E junto a Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten, y jugará todos sus partidos como local en Alajuela.

En la previa, el DT Randall Row remarcó que el cuerpo técnico tuvo un proceso amplio de observación y que, sobre los rivales, hay poca información disponible, por lo que la Tricolor pondrá el foco en su propia propuesta: “Hemos buscado por todo lado, pero logramos recopilar algunos partidos de Trinidad y Tobago y nos estamos enfocando principalmente en lo nuestro, en lo que queremos proponer”.

Los convocados de Costa Rica Sub-20

Porteros

  • Ian O’Rourke — Deportivo Saprissa
  • Ramsses Cubero — CS Cartaginés
  • Fabián Núñez — LD Alajuelense

Defensores

  • Matías Cordero — Deportivo Saprissa
  • Andrid Rojas — Municipal Grecia
  • Andrés Morera — CS Herediano
  • Dan Granados — Sporting FC
  • Dylan Oviedo — CS Herediano
Mediocampistas

  • Jeremi Hernández — Sporting FC
  • David Garro — Deportivo Saprissa
  • Dax Palmer — A.D. Alcorcón
  • Oscar Leal — Inter San Carlos
  • Nick Bennette — CS Herediano

Delanteros

  • Yerlan Sosa — LD Alajuelense
  • Yamil Leal — Inter San Carlos
  • Adriel Pérez — LD Alajuelense
  • Kionell Estrada — CS Herediano
  • Kaden Farrier — Sporting FC
  • Gabriel Sibaja — CS Herediano
  • Luis Rodríguez — LD Alajuelense
  • Keyner Hernández — CS Uruguay
