Costa Rica arranca su camino en las Clasificatorias rumbo al Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026 con el plus de jugar en casa: La Sele será anfitriona en el Complejo FCRF-Plycem (Alajuela) y quiere empezar con el pie derecho ante Sint Maarten.

El torneo no perdona, porque solo el primero del Grupo E avanzará al Campeonato U-20, que clasifica al Mundial 2027 de la categoría y los Juegos Olímpicos 2028.

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica Sub-20 vs. Sint Maarten?

La Sele se medirá a Sint Maarten este jueves 26 de febrero de 2026, a partir de las 2:00 p.m. de Costa Rica y el resto de Centroamérica (3:00 de Panamá).

Dónde ver el debut de La Sele Sub-20 EN VIVO en Centroamérica

Según la guía oficial de Concacaf, en Centroamérica todos los partidos de las Clasificatorias Sub-20 se pueden ver en vivo por Disney+.

Así llega Costa Rica: localía, rivales y el mensaje de Randall Row

Costa Rica integra el Grupo E junto a Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten, y jugará todos sus partidos como local en Alajuela.

En la previa, el DT Randall Row remarcó que el cuerpo técnico tuvo un proceso amplio de observación y que, sobre los rivales, hay poca información disponible, por lo que la Tricolor pondrá el foco en su propia propuesta: “Hemos buscado por todo lado, pero logramos recopilar algunos partidos de Trinidad y Tobago y nos estamos enfocando principalmente en lo nuestro, en lo que queremos proponer”.

Los convocados de Costa Rica Sub-20

Porteros

Ian O’Rourke — Deportivo Saprissa

Ramsses Cubero — CS Cartaginés

Fabián Núñez — LD Alajuelense

Defensores

Matías Cordero — Deportivo Saprissa

Andrid Rojas — Municipal Grecia

Andrés Morera — CS Herediano

Dan Granados — Sporting FC

Dylan Oviedo — CS Herediano

Mediocampistas

Jeremi Hernández — Sporting FC

David Garro — Deportivo Saprissa

Dax Palmer — A.D. Alcorcón

Oscar Leal — Inter San Carlos

Nick Bennette — CS Herediano

Delanteros

Yerlan Sosa — LD Alajuelense

Yamil Leal — Inter San Carlos

Adriel Pérez — LD Alajuelense

Kionell Estrada — CS Herediano

Kaden Farrier — Sporting FC

Gabriel Sibaja — CS Herediano

Luis Rodríguez — LD Alajuelense

Keyner Hernández — CS Uruguay