El Salvador Sub-17 vs. Alemania: ¿A qué hora y cómo ver por TV y ONLINE el partido? Mundial de Qatar 2025

La Selección de Salvador Sub-17 se juega la vida en su último duelo de la fase de grupos ante la Selección de Alemania en el Mundial de Qatar 2025. La Selecta necesita sumar de a tres para mantener viva la ilusión de avanzar a la siguiente ronda.

Enfrente estará una Alemania que también llega presionada, con dos empates y la obligación de sumar para no complicarse. Se espera un partido intenso, con ambos equipos dejando todo, sabiendo que no hay margen de error y que este cruce puede definir su futuro en el torneo.

¿Cuándo y a qué hora ver a El Salvador vs. Alemania por el Mundial Sub-17 Qatar 2025?

El Salvador y Alemania jugarán por la tercera jornada de la fase de grupos este lunes 10 de noviembre, a las 7:30 a.m. horas de Centroamérica.

¿Dónde ver EN VIVO a El Salvador vs. Alemania jugar por el Mundial Sub-17 Qatar 2025?

Todos los partidos del Mundial Sub-17 se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo. Además, en El Salvador podrá observarse a través de Canal 4 y TCS Go

¿Qué necesita La Selecta para clasificarse a la siguiente ronda del Mundial Sub-17?

El Salvador necesita que Corea del Norte le gane a Colombia, así se despegaría en el primer lugar y la opción de clasificar en el segundo puesto sería una opción más que real para La Selecta.

Si El Salvador gana por la mínima (1-0), llegaría a 4 puntos, aunque con diferencia de gol negativa. Aun así, tendría opciones, pero dependería de que en otros grupos los terceros no superen ese puntaje o tengan mejor diferencia.

Pero si empata o pierde contra Alemania, sumaría solo 1 o 2 puntos. Con ese escenario, la clasificación sería prácticamente imposible, ya que 2 puntos rara vez alcanzan y 1 punto es insuficiente para avanzar como uno de los mejores terceros.

Así marchan El Salvador y Alemania en el Grupo G del Mundial Sub-17

