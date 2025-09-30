Pese a la sanción de la FIFA: El Salvador confirma la noticia que Panamá y Guatemala no querían escuchar antes de las Eliminatorias

El Salvador ultima detalles para afrontar la segunda ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. Después de lo sucedido en los primeros dos encuentros de esta tercera fase, los puntos de octubre pueden ser fundamentales. Será complejo.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado sorpresivamente por Surinam. Mientras tanto, Panamá se ubica en el tercer puesto y Guatemala cierra este cuarteto. Todavía quedan cuatro apasionantes jornadas por jugarse.

Después de anoticiarse con la sanción de FIFA, las autoridades de la FESFUT le comunicaron a Hernán Darío Gómez la noticia que más necesitaba para darle curso al tercer y cuarto partido de los trinomios finales. Realmente, lo celebró.

FESFUT confirma a FIFA la noticia que pone a temblar a Panamá y Guatemala

Según comunicó el periodista Christian Peñate a través de su cuenta oficial de X, la cúpula dirigencial de FESFUT confirmó que la venta de entradas para la doble fecha de octubre comenzará hoy mismo. Por el momento, se desconocen precios.

Cabe destacar que el Estadio Cuscatlán reducirá su capacidad en un 15% para el encuentro del 10 de octubre ante Panamá, por la sanción que la FIFA impuso por insultos racistas que la afición le gritó a la delegación de Surinam en septiembre.

Por ende, la capacidad pasará de 45 mil a unos 38 mil, aproximadamente. Ya para el encuentro ante Guatemala del 14 de octubre, la totalidad de las butacas van a poder ser ocupadas por los fanáticos salvadoreños. El Salvador tendrá a sus fans.

