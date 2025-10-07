Dardo contra Bolillo Gómez: el DT de LAFC no se guardó nada sobre la convocatoria de Nathan Ordaz a El Salvador

Nathan Ordaz no se encuentra al cien por ciento en la parte física. Sin embargo, al tratarse de una pieza tan determinante en ofensiva, desde la Selección de El Salvador optaron por convocarlo de todas maneras para los partidos contra Guatemala y Panamá correspondientes a la tercera fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El delantero de 21 años sufrió una lesión muscular el pasado 8 de septiembre, que lo obligó a abandonar el terreno de juego en el primer tiempo de la derrota 2-1 contra Surinam. Desde entonces, empezó el período de recuperación en su equipo, Los Angeles FC, pero no llegó a disputar ni un solo minuto.

En total, Ordaz se perdió cinco partidos de MLS: quedó fuera de la nómina en cuatro de ellos y recién volvió a estar entre los suplentes el 5 de octubre, en la victoria 1-0 sobre Atlanta. Sin embargo, no dudó en aceptar el llamado de Hernán “Bolillo” Gómez, generando descontento en el cuadro angelino.

¿Qué dijo el DT de Nathan Ordaz sobre su convocatoria a La Selecta?

Steve Cherundolo, entrenador de LAFC, fue tajante al hablar sobre la polémica que tiene como protagonista a Nathan Ordaz. “No es una situación ideal que Nate no haya jugador para nosotros, pero ahora va a regresar y jugará con El Salvador. Obviamente, le deseamos lo mejor a El Salvador en la clasificación al Mundial. También le deseamos lo mejor a Nate allí, pero no es una situación ideal cuando un jugador se lesiona y no puede jugar para su club”, manifestó.

“Somos la entidad que cuida a los jugadores, que les paga a los jugadores… hemos formado a Nate. Así que creo que no es justo, pero es lo que es. Las reglas existen para estos momentos y las respetamos. Esperamos que Nate regrese sano”, concluyó un disgustado Cherundolo en rueda de prensa.

¿Cuándo es el próximo partido de El Salvador camino al Mundial 2026?

La Selecta recibirá a Panamá este viernes 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán por la tercera jornada del Grupo A. El duelo iniciará a las 7:00 p.m. y dependerá del “Bolillo” Gómez si Nathan Ordaz suma minutos ese día o lo guarda para enfrentar a Guatemala el martes 14.