Brayan Gil recibe un fuerte golpe en el futbol de Rusia

El delantero salvadoreño Brayan Gil Hurtado comienza a perder protagonismo en la lucha por el liderato de goleo de la Premier Liga de Rusia 2025-2026, en un momento clave de la temporada. El atacante del Baltika ha visto frenado su impulso goleador tras una reciente lesión, situación que ahora empieza a reflejarse directamente en la tabla de máximos anotadores.

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En el más reciente compromiso ante el Akhmat Grozny, el Seleccionado de El Salvador volvió a ser suplente y no sumó minutos, acumulando así su segundo partido consecutivo sin actividad. Esta inactividad llega luego del golpe sufrido el pasado 11 de abril frente al Pari Nizhny Novgorod, encuentro donde encendió las alarmas tras salir con molestias físicas.

La lesión complica a Brayan Gil

Aunque en un inicio se estimaba una recuperación de una semana, según declaraciones de su hermano Cristian Gil, la realidad es que el delantero ya suma 12 días sin jugar, lo que genera dudas sobre si su proceso de rehabilitación se ha extendido más de lo previsto. A pesar de ello, ha sido incluido en las convocatorias, tanto ante el Krasnodar como en el duelo reciente, pero sin ver acción.

Su ausencia en el terreno de juego ha tenido consecuencias directas en la tabla de goleadores. Si bien el colombiano Jhon Córdoba, líder con 14 goles, no logró ampliar su ventaja, quien sí aprovechó fue Aleksey Batrakov, que alcanzó los 13 tantos, igualando la cifra de Gil.

Sin embargo, el criterio de desempate terminó por afectar al salvadoreño. Batrakov lo desplazó al tercer lugar, debido a que cuenta con menos goles de penal (2) en comparación con los cuatro que registra Gil, un factor determinante en la clasificación de artilleros.

La situación obliga a Brayan Gil Hurtado a acelerar su regreso a las canchas si quiere mantenerse en la pelea por el título de goleo. Su equipo, el Baltika, también necesita de su capacidad ofensiva en la recta final del campeonato.

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Por ahora, la expectativa se centra en su recuperación total y en cuándo volverá a tener minutos. De recuperar su mejor versión, el delantero aún tiene margen para retomar protagonismo y seguir siendo uno de los nombres más destacados del fútbol salvadoreño en Europa.