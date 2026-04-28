“Será operado”: Brayan Gil recibe el diagnóstico final y El Salvador se queda sin una de sus figuras por tiempo indefinido

El delantero salvadoreño Brayan Gil no podrá seguir compitiendo en lo que resta de la temporada 2025/2026 en la liga rusa, luego de confirmarse que la lesión sufrida es más delicada de lo esperado. Esta baja representa un golpe sensible tanto para su equipo como para la Selección de El Salvador.

Por su parte, el incidente ocurrió el pasado 11 de abril durante un encuentro entre el Baltika y el Pari Nizhni Nóvgorod, cuando el atacante cayó de manera aparatosa tras disputar un balón. Desde ese momento, las alarmas se encendieron y ahora se confirma que su recuperación tomará más tiempo del previsto.

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Malas noticias para Brayan Gil

Según informó EDH Deportes, el delantero salvadoreño Brayan Gil será sometido a una operación de tobillo, lo que lo obligará a iniciar un proceso de recuperación que lo mantendrá alejado de las canchas por un tiempo prolongado.

De acuerdo con el mismo medio, en un inicio el jugador no consideraba que la lesión fuera de gravedad, pero los reportes más recientes desde Rusia confirmaron lo contrario.

“Según EDH Deportes, el delantero salvadoreño será operado del tobillo y luego entrará a un proceso de recuperación que lo mantendrá fuera de las canchas“, se revelaba a través de las redes sociales.

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Incluso, Gil ya se perdió el más reciente partido de su equipo, el Baltika, en el que cayó derrotado, evidenciando el impacto inmediato de su ausencia.

¿Cuándo será operado Brayan Gil y qué impacto tendrá su ausencia?

Como parte de su tratamiento, Brayan Gil deberá someterse a una cirugía programada para el próximo 5 de mayo de 2026.

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Posteriormente, iniciará un proceso de rehabilitación cuyo tiempo de recuperación aún no ha sido determinado oficialmente, lo que genera incertidumbre tanto en su club como en la selección salvadoreña bajo las órdenes del Bolillo Gómez.

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Su ausencia representa un golpe importante para el Baltika en la recta final del campeonato, especialmente por el gran rendimiento que venía mostrando el delantero cuscatleco. Gil Hurtado acumulaba 13 goles en la temporada, posicionándose entre los máximos anotadores del torneo ruso.

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