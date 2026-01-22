El Bolillo Gómez anuncia convocatoria de El Salvador con la ausencia de uno de los referentes

La Selección Mayor Masculina de El Salvador retomará sus trabajos este domingo 25 de enero, cuando se reúna con jugadores de la liga local en un nuevo microciclo de preparación en la Villa Selecta, según informó la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) a través de un comunicado oficial.

La principal novedad de esta convocatoria es la ausencia de Darwin Cerén, un futbolista habitual en los últimos llamados de la Azul y Blanco y uno de los elementos con mayor recorrido en el proceso reciente. El mediocampista no aparece en la lista difundida por la Federación, una decisión que no pasa desapercibida y que abre interrogantes sobre la planificación del cuerpo técnico.

En contraste, el llamado también deja noticias positivas, como el regreso de Leonardo Menjívar, Juan Carlos Argueta y Styven Guerra, quienes vuelven a ser considerados tras varios meses fuera de las convocatorias. Su inclusión refuerza la idea de que el cuerpo técnico mantiene abierta la competencia interna y continúa evaluando opciones dentro del torneo local.

De acuerdo con la FESFUT, los jugadores convocados deberán presentarse el 25 de enero a las 7:30 de la noche en las instalaciones de la Villa Selecta. “El cuerpo técnico ha convocado a futbolistas del torneo local para continuar con el seguimiento y evaluación dentro del proceso de Selección Mayor”, señaló la Federación en su comunicado.

El ente rector del fútbol salvadoreño también aclaró que este microciclo no contará con futbolistas que militan en el extranjero, aunque el monitoreo sobre ellos se mantiene activo. La prioridad en esta ocasión será observar de cerca a los jugadores que compiten en el ámbito local.

“Aunque los futbolistas en el exterior no se integran a este trabajo, el cuerpo técnico mantiene un seguimiento cercano y permanente sobre una lista de jugadores que forman parte del proceso”, detalló la FESFUT, dejando claro que la planificación de la Selección sigue avanzando con miras a los próximos retos internacionales.

Esta es la convocatoria de El Salvador

Porteros: Benji Villalobos (C.D. Águila), Kevin Carabantes (C.D. FAS) y Daniel Franco (Alianza F.C.)

Defensas: Julio Sibrián (C.D. Águila), Ronald Rodríguez (C.D. Águila), Jorge Cruz (C.D. FAS), Alejandro Henríquez (Alianza F.C.) y Jefferson Valladares (C.D. Municipal Limeño)

Volantes: Marcelo Díaz (C.D. Águila), Mauricio Cerritos (L.A. Firpo), Bryan Landaverde (L.A. Firpo), Leonardo Menjívar (Alianza F.C.), Harold Osorio (Alianza F.C.), Noel Rivera (Alianza F.C.), Steven Guerra (A.D. Isidro Metapán) y Jairo Henríquez (Inter F.A.)

Delanteros: Styven Vásquez (L.A. Firpo) y Juan Carlos Argueta (C.D. Municipal Limeño)