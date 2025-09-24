Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

“Demandaremos ante la FIFA”: El Salvador se mantiene en vilo por la noticia que pocos esperaban

El fútbol salvadoreño podría recibir un duro golpe en el momento menos esperado y de la manera más sorpresiva.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Una posible demanda ante la FIFA pone a temblar a todos en El Salvador.
© rrssUna posible demanda ante la FIFA pone a temblar a todos en El Salvador.

El Salvador entero se encuentra en vilo, justo frente a una situación que pocos se esperaban. La FIFA podría intervenir en la resolución de un problema que parece no tener desenlace. Eso podría derivar en problemáticas internacionales mayores.

José Cabañas fue presentado como flamante refuerzo del Zacatecoluca para dar batalla en el Torneo Apertura 2025. Recientemente, confirmó de manera pública el inicio de una demanda por incumplimiento de su contrato y falta en sus pagos.

Mágico González no se contuvo: la leyenda de El Salvador necesitó solo una palabra para hacer trizas a Alex Roldán y Eriq Zavaleta

ver también

Mágico González no se contuvo: la leyenda de El Salvador necesitó solo una palabra para hacer trizas a Alex Roldán y Eriq Zavaleta

Cabañas explicó que su vínculo fue finalizado por “justa causa”, además de hacer una denuncia por irregularidades en el trato recibido: “El contrato se terminó por causa justa. Mi abogado lo cortó. Me tenían apartado y había cosas en mi contra”.

Publicidad

Ahora, el delantero paraguayo continúa en pleno litigio y, desde su tierra natal, otorgó a la prensa algunos detalles del momento que le toca atravesar. Dio a entender que Club Deportivo Platense no representa al fútbol salvadoreño.

“Nuevo refuerzo”: El Salvador se asegura al nacionalizado que estaba esperando

ver también

“Nuevo refuerzo”: El Salvador se asegura al nacionalizado que estaba esperando

El Salvador podría tener problemas ante la FIFA con el paraguayo José Cabañas

Según la información que transmitió el periodista Christian Peñate a través de su cuenta oficial de X, el jugador José Cabañas habló bien de Asociación Deportiva Isidro Metapán pero defenestró a Zacatecoluca por cómo se manejaron con él.

Publicidad
Tweet placeholder

“No puedo hablar mal de todo el fútbol salvadoreño, porque estuve en Metapán y me trataron bien. Pero, en Zacatecoluca hasta me pidieron que desalojara la casa que ellos me habían dado para mí y para mi familia”, dijo Cabañas a Peñate.

Publicidad
Tweet placeholder

“Estamos pidiendo un pago correspondiente a un poco más de 15 mil dólares al equipo de Zacatecoluca, por el caso del paraguayo José Cabañas. Esperaremos 10 días, sino, demandaremos ante la FIFA, le aseguró su abogado a Bazucaback.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Nicaragua propina un duro golpe a El Salvador
El Salvador

Nicaragua propina un duro golpe a El Salvador

Sigue la guerra en Águila: Una de las figuras del equipo responde de manera contundente a una de sus leyendas
El Salvador

Sigue la guerra en Águila: Una de las figuras del equipo responde de manera contundente a una de sus leyendas

El Salvador recibe fichaje internacional sorpresivo de Águila: "hay acuerdo"
El Salvador

El Salvador recibe fichaje internacional sorpresivo de Águila: "hay acuerdo"

Lo deja evidencia: El papá de Kadir Barría arremete contra Felipe Baloy y hace tremenda confesión
Panama

Lo deja evidencia: El papá de Kadir Barría arremete contra Felipe Baloy y hace tremenda confesión

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo