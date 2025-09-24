“Demandaremos ante la FIFA”: El Salvador se mantiene en vilo por la noticia que pocos esperaban

El Salvador entero se encuentra en vilo, justo frente a una situación que pocos se esperaban. La FIFA podría intervenir en la resolución de un problema que parece no tener desenlace. Eso podría derivar en problemáticas internacionales mayores.

José Cabañas fue presentado como flamante refuerzo del Zacatecoluca para dar batalla en el Torneo Apertura 2025. Recientemente, confirmó de manera pública el inicio de una demanda por incumplimiento de su contrato y falta en sus pagos.

Cabañas explicó que su vínculo fue finalizado por “justa causa”, además de hacer una denuncia por irregularidades en el trato recibido: “El contrato se terminó por causa justa. Mi abogado lo cortó. Me tenían apartado y había cosas en mi contra”.

Ahora, el delantero paraguayo continúa en pleno litigio y, desde su tierra natal, otorgó a la prensa algunos detalles del momento que le toca atravesar. Dio a entender que Club Deportivo Platense no representa al fútbol salvadoreño.

El Salvador podría tener problemas ante la FIFA con el paraguayo José Cabañas

Según la información que transmitió el periodista Christian Peñate a través de su cuenta oficial de X, el jugador José Cabañas habló bien de Asociación Deportiva Isidro Metapán pero defenestró a Zacatecoluca por cómo se manejaron con él.

“No puedo hablar mal de todo el fútbol salvadoreño, porque estuve en Metapán y me trataron bien. Pero, en Zacatecoluca hasta me pidieron que desalojara la casa que ellos me habían dado para mí y para mi familia”, dijo Cabañas a Peñate.

“Estamos pidiendo un pago correspondiente a un poco más de 15 mil dólares al equipo de Zacatecoluca, por el caso del paraguayo José Cabañas. Esperaremos 10 días, sino, demandaremos ante la FIFA“, le aseguró su abogado a Bazucaback.

