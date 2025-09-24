Mágico González no se contuvo: la leyenda de El Salvador necesitó solo una palabra para hacer trizas a Alex Roldán y Eriq Zavaleta

Jorge “El Mágico” González recibió este miércoles la condecoración como Meritísimo de San Salvador, esto por lo que significa para su país tanto por lo que hizo a nivel de clubes y también en la Selección Nacional, por lo que brindó unas palabras con bastante emotividad y también aprovechó para lanzar algunos dardos.

“La noble afición es hacerla respetar, hay que cuidarla, sobre todo la noble, porque no es la misma de Águila, FAS, Alianza, la de la Selección de El Salvador es aporte máximo, para mí es el pueblo y sino te ilusionas de venir de joven o cuando sos un profesional, entonces donde va ese talento”, comenzó diciendo la leyenda.

El dardo de González a Alex Roldán y Eriq Zavaleta

Por último, Jorge El Mágico González recalcó que no entiende a los futbolistas que no aceptan convocatorias a la Selección Nacional, aunque no dijo nombres todos entendieron que el dardo iba dedicado a los estadounidenses nacionalizados salvadoreños Eriq Zavaleta y Alex Roldán quienes han rechazado ser parte de las nóminas.

“Necesitamos tener una mentalidad a nivel de futbolistas, concientizarlos, que la afición merece deporte, que la Selección de El Salvador debe ser respetada, no puede ser que nos neguemos jugar con la Selección, es algo que no entiendo y es algo que está pasando”, agregó.

“Entiendo que hay raros en todas las profesiones, se puede ser antipatriota, pretender pertenecer a otras selecciones, pero hay que respetar a nuestra noble afición y bueno, vamos a desearle buena suerte a nuestra Selección”, concluyó.

El Salvador que dirige Hernán Darío El Bolillo Gómez se prepara para sus partidos de la Fecha FIFA de octubre, cuando reciba la visita ante Panamá y Guatemala en el estadio Cuscatlán, encuentros vitales en sus aspiraciones por ir a la Copa del Mundo 2026.