“Deberían quitarle los puntos”: El futbol de El Salvador conoce exigencia que impacta a todos en la liga

Municipal Limeño dio un paso firme hacia la clasificación al derrotar 0-1 al Zacatecoluca, en un duelo clave de la recta final del torneo salvadoreño. Más allá de los tres puntos, el encuentro dejó declaraciones de peso del técnico Jorge “Zarco” Rodríguez, quien aprovechó el momento para enviar un mensaje contundente a las autoridades del fútbol nacional, exigiendo el cumplimiento estricto de las normas que rigen la competencia.

En entrevista para Tigo Sports, el estratega expresó su satisfacción por el resultado y el rendimiento de sus jugadores. “Necesitábamos ganar y eso fue importante porque viene el cierre del torneo y queremos clasificar. Dependemos de nosotros y por eso estamos tranquilos”, declaró el entrenador, visiblemente aliviado tras un partido que consolida las aspiraciones de su equipo en la tabla.

El “Zarco” también tuvo palabras de reconocimiento para los futbolistas Jefferson Valladares, Elvis Claros y Élmer Bonilla, convocados por la Selección Nacional de El Salvador, quienes se perderán el próximo compromiso ante Alianza FC. “Estoy feliz por ellos, se lo merecen. Que estén en la selección también demuestra que Limeño está haciendo las cosas bien”, comentó el técnico, destacando el crecimiento individual y colectivo de su plantel.

La exigencia del Zarco Rodríguez

Sin embargo, su mensaje más fuerte no fue deportivo, sino institucional. Rodríguez apuntó directamente a la regla del juvenil, exigiendo una aplicación más rigurosa. “Se pueden llevar a quienes quieran, tenemos que apoyar a la selección, pero hay que hacer cumplir la regla. Deberían poner una multa de diez mil dólares y quitar diez puntos al que no cumpla”, sentenció, en una clara crítica a los equipos que, según él, no respetan las disposiciones vigentes.

Las declaraciones del “Zarco” encendieron el debate en el entorno del fútbol salvadoreño, ya que ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y sanción dentro de la liga. Su postura refleja el compromiso del entrenador con la formación de jóvenes talentos, pero también su exigencia por la equidad deportiva entre los clubes.

Con este triunfo y su firme pronunciamiento, el Municipal Limeño reafirma su intención de pelear hasta el final por un lugar en la fase final. Bajo la conducción de Jorge Rodríguez, el equipo muestra no solo solidez en el terreno de juego, sino también una voz crítica y valiente que busca elevar el nivel y la seriedad del fútbol salvadoreño en su conjunto.