“Tres fichajes”: futbolistas de la Selección de El Salvador darían el salto al extranjero previo al Mundial

El Salvador entero se sorprende ante el gran salto que darían tres jugadoras de La Selecta previo a la Copa del Mundo. Después de la medalla de plata lograda en los Juegos Centroamericanos, otra gran noticia llega gracias a esta plantilla.

En cercanías al Mundial de equipos femeninos, Eric Acuña fue claro con el futuro de sus dirigidas. No solamente se refirió al comienzo del próximo microciclo, sino a aquellas futbolistas que se convertirán pronto en legionarias. Fue una sorpresa.

“Estamos a punto de cerrar a tres fichajes más. Dos han estado afuera, cambiarían de equipo, y una nueva. Esperemos que sea así. De ser así, tendríamos al 100% de las legionarias. Gracias a Dios, hemos logrado internacionalizar la Selección de El Salvador. Es por eso que podemos representar bien internacionalmente”, contó.

El Salvador se sorprende: FESFUT autorizó el microciclo extendido para Eric Acuña

“Presentamos un plan para empezar el 14 de noviembre, puesto que la mayoría de las ligas en donde nuestras legionarias juegan han terminado. Estoy haciendo todas las gestiones para que nos presten las jugadoras, porque sabemos que la fecha FIFA empieza el día 20. Yo estoy tratando de empezar el 14″, explicó a Fanáticos +.

“Necesitamos intensificar y volver a lograr esa verticalidad que es la que a mí me gusta jugar, porque creo que ahora las jugadoras se estaban frenando un poco por la presión en la cancha. Es entendible. Estos ocho meses de paro hacen que nada sea fácil. Me es imperante trabajar con ellas cuanto antes”, dijo.

“Tenemos que hacer entrenamientos de dos horas y media o tres horas, y poder rectificar de buena manera. Es mejor no tener que estar preparando partidos, porque cuando preparas partidos entrenas una hora más. Es diferente. Ya fue aprobado el tema de empezar el 14 en la Federación”, comentó.