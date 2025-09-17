Es ídolo en la MLS, brilló en El Salvador y ahora reforzará a un impensado club de la Liga Mayor: “90% de acuerdo”

El nombre de Jorge “El Zarco” Rodríguez es sinónimo de leyenda en el fútbol de El Salvador, tanto por su exitosa carrera como futbolista como por su recorrido como entrenador. Tras varios meses sin equipo luego de su salida del Alianza, el técnico estaría muy cerca de regresar a los banquillos.

De acuerdo con información revelada por Rodrigo Velis, las conversaciones entre El Zarco y Municipal Limeño están avanzadas y ya existe un 90% de acuerdo, lo que hace inminente que Rodríguez asuma la dirección técnica del equipo en los próximos días.

Por su parte, el periodista Christian Peñate prácticamente da por hecho el fichaje, al confirmar que Benjamín Lazo, presidente del club, adelantó que las negociaciones están muy avanzadas y que el fin de semana se cerraría todo de manera oficial.

La llegada de El Zarco Rodríguez a Municipal Limeño generaría gran expectativa, no solo por su experiencia en los banquillos, sino también por el peso de su nombre en el fútbol salvadoreño, donde ha dejado huella tanto en la cancha como desde la línea de entrenador.

El Zarco Rodríguez una leyenda de la MLS

Cabe recordar que Rodríguez también es una de las leyendas centroamericanas de la Major League Soccer (MLS), tras su paso por el entonces llamado Dallas Burn, hoy FC Dallas, equipo con el que jugó entre 1997 y 2001, acumulando 149 partidos y anotando 23 goles.

Su historia con el FC Dallas lo convirtió en referente del club, al punto de que en varias ocasiones ha sido homenajeado por la institución. Ahora, su futuro parece seguir en El Salvador, donde todo apunta a que su próximo desafío será devolver protagonismo a Municipal Limeño.