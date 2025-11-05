“Conseguir el pase al Mundial”: Desde El Salvador envían un mensaje que pone en alerta a Panamá y a Guatemala

El volante de la Selección de El Salvador, Marcelo Díaz, se mostró confiado y con un mensaje de esperanza antes de los dos compromisos finales de la Eliminatoria Mundialista rumbo al 2026, donde la Azul y Blanco enfrentará a Surinam y Panamá. A pesar de las dificultades en el camino, el mediocampista aseguró que el grupo mantiene viva la ilusión de clasificar y que el aspecto mental será clave para cerrar de la mejor manera.

ver también Concacaf lo sentencia: El Salvador recibe el castigo que condena a Bolillo Gómez rumbo al Mundial 2026

“Nosotros venimos con expectativas muy altas, personales también, y toca prepararnos, trabajar de la mejor manera, enfrentar los partidos con responsabilidad y disfrutarlos con tranquilidad”, expresó Díaz, quien se dijo motivado junto al resto del plantel. El jugador destacó además la importancia de mantener la serenidad en un momento en el que la presión es máxima y cada detalle puede marcar la diferencia.

Díaz también subrayó su compromiso con la selección y el deseo de seguir peleando por el sueño mundialista. “Siempre he querido dar lo mejor de mí y trabajar con este grupo. Estamos enfocados y esperando con ansias estos dos partidos tan importantes para el país”, comentó el volante, quien ha sido una de las piezas constantes en el esquema de Hernán “Bolillo” Gómez.

El sueño mundialista de El Salvador sigue intacto

A pesar de que muchos aficionados consideran que la clasificación es complicada, el jugador no pierde la fe. “Muchos creen que ya no tenemos posibilidad, pero esto depende de nosotros como grupo. Los compañeros, el cuerpo técnico y quienes todavía creen en la selección sabemos que el sueño sigue intacto, y tenemos que dar lo mejor de nosotros para lograrlo”, afirmó con firmeza.

El salvadoreño también resaltó el trabajo mental impulsado por el técnico Bolillo Gómez, clave para mantener la motivación dentro del grupo. “Él nos preguntó cómo nos sentíamos, porque venimos de derrotas duras, pero insistió en que la fortaleza mental es fundamental. Cada jugador ha sido sincero, ha mostrado sus ganas de seguir adelante y de entregar todo en la cancha”, explicó Díaz.

Publicidad

Publicidad

ver también “El que dice que siga está loco”: Todo El Salvador consternado por lo que dijo Bolillo Gómez mientras se juega la clasificación al Mundial 2026

Finalmente, el mediocampista reafirmó el compromiso del grupo con el objetivo: “Vamos a luchar hasta el último minuto, hasta el último partido, para conseguir el pase al Mundial”. La Selecta buscará cerrar con orgullo su participación en la Fecha FIFA de noviembre, donde deberá visitar a Surinam y Panamá, dos duelos en los que se juega más que puntos: la posibilidad de mantener vivo el sueño de todo un país.