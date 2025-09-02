Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Concacaf le jugó en contra: la medida que Bolillo Gómez tomó en El Salvador para poder ganarle a Guatemala después de 25 años

El entrenador realizó un cambio para intentar ganarle a los chapines en su cancha tras 25 años de sequía.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Bolillo Gómez piensa en el partido entre El Salvador y Guatemala, en el Estadio Cementos Progreso.
© rrssBolillo Gómez piensa en el partido entre El Salvador y Guatemala, en el Estadio Cementos Progreso.

Bolillo Gómez se vio obligado a cambiar cuestiones en sus métodos de trabajo, para que El Salvador llegue de la mejor manera a sus próximos encuentros. Cada uno de sus movimientos será elemental para el funcionamiento de su equipo.

Las Eliminatorias al Mundial 2026 ponen a La Selecta en varias situaciones que podrían arriesgar su clasificación. Gómez reconoció que prefiere que no vean a los suyos como favoritos. No le quita presión, pero le agrada ser la Cenicienta.

A Bolillo Gómez le preguntaron si Guatemala es favorita contra El Salvador y su respuesta descolocó a todos

ver también

A Bolillo Gómez le preguntaron si Guatemala es favorita contra El Salvador y su respuesta descolocó a todos

Actualmente, la Selección Nacional integra el Grupo A junto a Panamá, Surinam, y Guatemala. Deberá ganar el mismo para asegurarse la clasificación directa, sino esperará a quedar como uno de los dos mejores segundos para ir al repechaje.

Publicidad

El director técnico colombiano conoce el paño. Sabe que, para comprarse todos los boletos, lo mejor es hacerse fuerte en su cancha y plantear partidos difíciles en terreno ajeno, aunque el propio campo de juego no los favorezca, justamente.

“Somos perjudicados”: Bolillo Gómez enciende las alarmas en El Salvador mientras Guatemala sueña con el Mundial 2026

ver también

“Somos perjudicados”: Bolillo Gómez enciende las alarmas en El Salvador mientras Guatemala sueña con el Mundial 2026

Bolillo Gómez busca ganar en Guatemala: 25 años de sequía en Eliminatorias Concacaf

Hernán Darío Gómez sabe que sus dirigidos están en inferioridad de condiciones y por eso modificó detalles en su preparación. De los cuatro equipos del Grupo A, los suyos son los que menos conocen de grama sintética o mixta en el campo.

Publicidad

Casualmente, estos tipos de terrenos son los que llevan por costumbre utilizarse en Panamá y Surinam. Los legionarios de Thomas Christiansen conocen bien la superficie, debido a que sobre ella se formaron como deportistas profesionales.

Tweet placeholder
Publicidad

Si bien en Guatemala existe todo tipo de césped, claro está que los alineados por Luis Fernando Tena se hicieron fuertes en el Estadio Cementos Progreso, muchas veces polémico por la forma de su suelo. Nuevamente, La Selecta en desventaja.

El Salvador acumula unos 25 años sin ganar por Eliminatorias Concacaf en tierras chapinas, lo que agrava la situación. Por eso, Gómez destina un tiempo especial en cada entrenamiento para analizar los movimientos de la pelota en el sintético.

Publicidad
Concacaf lo confirma: Nicaragua propina un duro golpe a El Salvador mientras se juega la clasificación al Mundial 2026

ver también

Concacaf lo confirma: Nicaragua propina un duro golpe a El Salvador mientras se juega la clasificación al Mundial 2026

Eliminatorias al Mundial: cuándo juega El Salvador por el Grupo A de Concacaf

  • Visita vs. Guatemala, 4 de septiembre.
  • Local vs. Surinam, 8 de septiembre.
  • Local vs. Panamá, 10 de octubre.
  • Local vs. Guatemala, 14 de octubre.
  • Visita vs. Surinam, 13 de noviembre.
  • Visita vs. Panamá, 18 de noviembre.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Tena sonríe: Guatemala recibe grandes noticias para el partido contra El Salvador
Guatemala

Tena sonríe: Guatemala recibe grandes noticias para el partido contra El Salvador

Luis Fernando Tena decide en Guatemala: una figura se quedaría afuera
Guatemala

Luis Fernando Tena decide en Guatemala: una figura se quedaría afuera

Bolillo Gómez responde si Guatemala es favorita contra El Salvador
El Salvador

Bolillo Gómez responde si Guatemala es favorita contra El Salvador

“Mi enemigo”: la ‘consecuencia’ que sufrirá David Ruiz en el Inter Miami si Honduras pierde ante Haití en las Eliminatorias
Honduras

“Mi enemigo”: la ‘consecuencia’ que sufrirá David Ruiz en el Inter Miami si Honduras pierde ante Haití en las Eliminatorias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo