Concacaf le jugó en contra: la medida que Bolillo Gómez tomó en El Salvador para poder ganarle a Guatemala después de 25 años

Bolillo Gómez se vio obligado a cambiar cuestiones en sus métodos de trabajo, para que El Salvador llegue de la mejor manera a sus próximos encuentros. Cada uno de sus movimientos será elemental para el funcionamiento de su equipo.

Las Eliminatorias al Mundial 2026 ponen a La Selecta en varias situaciones que podrían arriesgar su clasificación. Gómez reconoció que prefiere que no vean a los suyos como favoritos. No le quita presión, pero le agrada ser la Cenicienta.

Actualmente, la Selección Nacional integra el Grupo A junto a Panamá, Surinam, y Guatemala. Deberá ganar el mismo para asegurarse la clasificación directa, sino esperará a quedar como uno de los dos mejores segundos para ir al repechaje.

El director técnico colombiano conoce el paño. Sabe que, para comprarse todos los boletos, lo mejor es hacerse fuerte en su cancha y plantear partidos difíciles en terreno ajeno, aunque el propio campo de juego no los favorezca, justamente.

Bolillo Gómez busca ganar en Guatemala: 25 años de sequía en Eliminatorias Concacaf

Hernán Darío Gómez sabe que sus dirigidos están en inferioridad de condiciones y por eso modificó detalles en su preparación. De los cuatro equipos del Grupo A, los suyos son los que menos conocen de grama sintética o mixta en el campo.

Casualmente, estos tipos de terrenos son los que llevan por costumbre utilizarse en Panamá y Surinam. Los legionarios de Thomas Christiansen conocen bien la superficie, debido a que sobre ella se formaron como deportistas profesionales.

Si bien en Guatemala existe todo tipo de césped, claro está que los alineados por Luis Fernando Tena se hicieron fuertes en el Estadio Cementos Progreso, muchas veces polémico por la forma de su suelo. Nuevamente, La Selecta en desventaja.

El Salvador acumula unos 25 años sin ganar por Eliminatorias Concacaf en tierras chapinas, lo que agrava la situación. Por eso, Gómez destina un tiempo especial en cada entrenamiento para analizar los movimientos de la pelota en el sintético.

