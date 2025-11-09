Con la motivación al máximo: Bolillo Gómez celebra un nuevo éxito de uno de sus legionarios antes del juego de El Salvador vs Panamá

El delantero salvadoreño Brayan Gil sigue demostrando su gran momento en el fútbol europeo, luego de marcar nuevamente en la Liga Premier de Rusia. El atacante cuscatleco fue protagonista en el empate 1-1 de su equipo, el FC Baltika, frente al Krasnodar, actual campeón de la competición, en un duelo lleno de intensidad y buen ritmo.

El compromiso comenzó cuesta arriba para el Baltika, que recibió un gol tempranero al minuto 3, pero la reacción no tardó en llegar. Apenas dos minutos después, al minuto 5, Gil apareció con oportunismo dentro del área para empujar el balón al fondo de la red, tras un saque de banda que terminó siendo desviado por Ivan Belikov. Con ese tanto, el delantero firmó el empate definitivo (1-1) y confirmó su condición de figura en el ataque del conjunto ruso.

Con esta nueva anotación, Brayan Gil alcanzó los ocho goles en 15 partidos disputados durante la presente temporada, siendo una de las piezas más determinantes en el esquema ofensivo del FC Baltika. Su equipo se mantiene en la quinta posición de la tabla con 28 puntos, apenas cinco por debajo del líder Krasnodar, lo que mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por los puestos europeos.

El rendimiento del delantero salvadoreño ha llamado la atención en la Liga Premier rusa, donde se ha ganado el respeto por su capacidad goleadora, movilidad y compromiso dentro del campo. Su regularidad y constancia han sido claves en el buen momento del Baltika, que recientemente ascendió a la máxima categoría y ha sorprendido a propios y extraños con su rendimiento.

El Salvador recibirá a un Brayan Gil motivado

Tras el cierre de esta jornada, Brayan Gil tiene previsto viajar en las próximas horas a El Salvador, para unirse a la concentración de la Selección Nacional dirigida por Hernán “El Bolillo” Gómez, que se prepara para los compromisos ante Surinam y Panamá por la Fecha FIFA de noviembre, correspondientes a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La incorporación del goleador será un impulso importante para la Selecta, que busca cerrar con dignidad su participación en el camino mundialista. Con su buen momento en Rusia, Brayan Gil llega como una de las principales esperanzas de gol del combinado salvadoreño para los duelos decisivos de esta ventana internacional.