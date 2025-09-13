Bukele lo ayudó y ahora prepara su regreso a El Salvador: Bolillo Gómez recibe la mejor noticia camino al Mundial 2026

El Salvador busca pasar de página para concentrarse en la segunda ventana de la tercera etapa de Eliminatorias al Mundial 2026. Por eso mismo, intentarán sacar la mejor versión del equipo para quebrar la racha negativa superior a 40 años.

Hernán Darío Gómez analiza a todos y cada uno de los futbolistas aptos para ir en la lista de convocados. Necesita reforzar la plantilla para los dos partidos del mes de octubre. Aprovechar la localía sería fundamental para este proceso.

Yamil Bukele aportó su granito de arena. Por su gestión, INDES confirmó que La Selecta hará de local en el Estadio Cuscatlán. Además, según se dio a conocer en redes sociales, respaldó a un futbolista importante en su larga recuperación.

Se trata de Alex Larín, el defensor que está fuera de las canchas desde el pasado mes de junio por una grave lesión. El mismo podría ser una pieza fundamental en el esquema del Bolillo, justo de cara a los encuentros que definan la clasificación.

Alex Larín sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el pasado 10 de junio, mientras disputaba un partido con Surinam. Obviamente, la lesión lo obligó a salir del partido y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Desde que inició su rehabilitación, Larín está bajo supervisión del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte de INDES. Ahí trabaja dentro de la Clínica de Atención Integral al Atleta. Periódicamente, lleva adelante rutinas para mejorar.

Esta semana, el lateral izquierdo realizó ejercicios de pliometría y movilidad, que se suman a las establecidas rutinas de fuerza. Todo está encaminado para que se dé una recuperación progresiva de los movimientos necesarios para su regreso.

“El proceso con Alex ha ido bastante bien, ya hoy comenzamos a hacer un poquito más de trabajo de campo. Venimos de varios días realizando distintas pruebas y evaluaciones, y las respuestas han sido muy positivas”, destacó su fisioterapeuta.

El agradecimiento de Alex Larín a Yamil Bukele por ayudar en su recuperación

Alex Larín expresó su agradecimiento al INDES a través de su cuenta de X: “Me siento muy feliz por la evolución de mi lesión. Gracias por siempre estar pendiente de mi lesión, Yamil Bukele, y respaldarme con la ayuda en la clínica”, posteó.

“¡Con el mayor de los gustos, Alex! Sigamos juntos, construyendo el camino”, dijo Bukele en cita al posteo realizado por Larín. Si bien resta una parte considerable de su recuperación, no se lo descarta para las fechas respectivas a noviembre.

“Me siento muy satisfecho con la evolución, ha sido más rápida de lo esperado y eso me da confianza. Falta todavía, pero quiero recuperarme bien primero y luego pensar en volver a las canchas”, sentenció el lateral por izquierda recientemente.