El Salvador

Primero el Cuscatlán y ahora esto: Concacaf hace oficial la noticia que impacta a El Salvador en medio de las Eliminatorias al Mundial 2026

La Selecta recibió otra buena noticia por parte de la Confederación, con la que asumirá sus responsabilidades próximas.

El Salvador recibe otra buena noticia por parte de Concacaf para Eliminatorias al Mundial 2026.
El Salvador necesita cambiar de página en la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Si bien logró sumar de a tres, su ambivalente rendimiento no dio la seguridad que el equipo necesita para cumplir el gran sueño. Lo trabajarán.

La Selecta le ganó a Guatemala en el Estadios Cementos Progreso, pero perdió con Surinam en el Estadio Cuscatlán. Desaprovechó así la posibilidad de quedar puntero del Grupo A en soledad, todavía sin haberse enfrentado a Panamá.

Para suerte de Hernán Darío Gómez, las buenas noticias no se tardaron. Después de la insistencia de Yamil Bukele, el INDES confirmó que los partidos de octubre se disputarán en El Coloso de Monserrat. No fue esta la única positiva que llegó.

Concacaf lanzó un comunicado con el que puso al equipo del Bolillo en un lugar de privilegio, para el que ningún competidor de la región hizo méritos. Lejos de ser una presión, les servirá como envión anímico para afrontar lo que se viene.

El Salvador recibe distinción de la Concacaf en medio de las Eliminatorias al Mundial

Concacaf actualizó su ranking oficial, en consideración de los resultados que cada selección nacional obtuvo durante el último periodo. El mismo trajo consigo unos movimientos impensados, con beneficiados y perjudicados dentro del conteo.

El Salvador dio la mayor sorpresa y le ganó a Guatemala en el Estadio Cementos Progreso.

La victoria de El Salvador sobre Guatemala por la primera ventana de tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026 fue catalogada como la mayor sorpresa en el más reciente bloque de tiempo. Resultó 1-0 en el Estadio Cementos Progreso.

El Salvador fue la única selección que se metió en el Top 10 de Centroamérica.

Además, como dato no menor, La Selecta fue la única que logró ascender todo lo suficiente como para meterse dentro del Top 10 del conteo de Centroamérica. Se debe esto a sus 1206 puntos cosechados entre periodos de actualización.

