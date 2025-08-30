Bolillo Gómez toma nota: joya que está en el radar de La Selecta daría el salto a un equipo histórico de Inglaterra

La Selecta se acerca a disputar la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026 y cada movimiento está bien monitoreado por el entrenador. Una de las joyas que se encuentra en su radar está próxima a dar un gran salto a un club histórico.

Hernán Darío Gómez ultima detalles para que sus dirigidos encuentren todas las obligaciones venideras de la mejor manera. Sueñan con romper la racha negativa que tiene a El Salvador fuera de la Copa del Mundo hace más de cuatro décadas.

ver también Concacaf no lo puede evitar: El Salvador le roba una figura a otra selección y ya entrena para el Mundial

Para eso, la Selección Nacional deberá liderar el Grupo A. Allí divide esperanzas con Panamá, Surinam y Guatemala. Los tranquiliza saber que, si terminan como escoltas, podrían aspirar a la disputa del repechaje intercontinental de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

Bolillo apunta a que ninguno de sus planes pueda cruzarse con un inconveniente, aunque no lo tiene asegurado. Una de las jóvenes figuras que el director técnico tenía en su radar está cada vez más cerca de sumarse Queen’s Park de Inglaterra.

ver también Confirmado por Concacaf: El Salvador recibe la peor noticia para el Bolillo Gómez camino al Mundial 2026

La Selecta observa el salto de Isak Alemayehu hacia el Queen’s Park de Inglaterra

Isak Alemayehu está cada vez más cerca de dar el gran salto de su joven carrera profesional. El futbolista se alejaría del Djurgårdens IF de Suecia para continuar sus días en el Queen’s Park Rangers de Inglaterra. De buen pasar en los ‘2010.

Publicidad

De acuerdo con medios europeos que siguen el caso, Alemayehu se encuentra en Londres. Allí se realizará exámenes médicos y, buenos resultados mediante, firmará contrato con su nuevo club. No trascendió la posible cantidad de años.

Publicidad

Isak Alemayehu sorprende a La Selecta: cambio de planes camino a Inglaterra.

Publicidad

El jugador nació en Suecia y tiene 18 años. Aún es elegible para representar los colores de El Salvador, país del que es originaria su madre. Este mediocampista ofensivo jugó desde la Sub-15 hasta la actual Sub-21 sueca. Bolillo aún lo espera.