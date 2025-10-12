Mientras Elmer Bonilla y Casamalhuapa se acoplan a La Selecta, el Bolillo Gómez suma otro refuerzo clave para enfrentar a Guatemala

Bolillo Gómez sabe que este es un pasaje clave de las Eliminatorias al Mundial 2026. Después del escándalo contra Panamá, el futuro de El Salvador depende del resultado que saque el equipo contra Guatemala durante la cuarta jornada.

Por eso mismo, cada movimiento en la plantilla será vital. Mientras que Elmer Bonilla se acopla al equipo, Kiano Casamalhuapa intenta lo propio. Deberán lograrlo en tiempo récord, prácticamente, para que nada se salga de control.

Además, Gómez sumó otro refuerzo que le será de mucha utilidad para jugarse todo contra La Bicolor. Se trata de Jairo Henríquez, el futbolista de Águila, quien podrá volver a defender a La Selecta tras cumplir con dos fechas de suspensión.

Henríquez recibió una tarjeta roja durante la Copa Oro 2025. La sanción por eso fue de tres partidos oficiales sin poder sumar ningún minuto. Si bien se entrenó con total normalidad, es una novedad para Bolillo y se perfila para ser titular.

Bolillo Gómez suma refuerzos para El Salvador: La Selecta se juega su boleto al Mundial

La Selección de El Salvador se enfrentará a Guatemala el venidero martes 14 de octubre. Será un partido clave para las aspiraciones de ambas partes de camino a la próxima Copa del Mundo. Por bajas, Hernán Darío Gómez confirmó cambios.

Bolillo decidió convocar a Kianno Casamalhuapa y Elmer Bonilla. Ambos fueron llamados por las lesiones de Roberto Domínguez y Christian Martínez, dos bajas sensibles para el planteo del director técnico. Las cartas ya están sobre la mesa.

“Nos afectan mucho las lesiones. Hay jugadores que no pueden estar por problemas en la rodilla, como es el caso de Roberto y Christian. Por eso salen ellos y entran estos dos jugadores”, explicó el DT de La Selecta en conferencia de prensa.

Casamalhuapa, defensor central formado en Estados Unidos, hizo inferiores en Cincinnati y tuvo un breve paso por Eslovaquia. Bonilla es un mediocampista con recorrido nacional. Jugó en Dragón, y ahora está dentro de Municipal Limeño.