Bolillo Gómez habló sobre la lesión que sufrió Nathan Ordaz y enciende todas las alarmas en El Salvador: “No pudo más”

La Selección de El Salvador perdió 2-1 contra Surinam en la segunda jornada del Grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026. Y uno de los momentos bisagra del encuentro fue, sin lugar a duda, la lesión de Nathan Ordaz en el cierre del primer tiempo.

El soporífero clima que se generó en el Estadio Cuscatlán se vino abajo por unos segundos, cuando la afición vio salir de la cancha al delantero de 21 años con la ayuda de los integrantes del cuerpo médico de la Selecta después de exigir al portero surinamés, Vaessen, con un zurdazo desde fuera del área.

Ordaz probó durante algunos segundos, sin éxito. Y finalmente fue reemplazado al minuto 44 entre aplausos por Styven Vázquez, el goleador de Firpo, con el equipo 1-0 abajo en el marcador.

¿Qué dijo el Bolillo Gómez sobre la lesión de Nathan Ordaz?

Durante la rueda de prensa, a Hernán “Bolillo” Gómez le preguntaron por la situación de la joven promesa y su tajante respuesta preocupó tanto a El Salvador como a su club, Los Angeles FC: “Se desgarró feo. Tenía un problema ahí y no pudo más”, afirmó.

La FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) todavía no emitió un parte médico oficial sobre la lesión de Ordaz. Pero su presencia ciertamente está en duda para dentro de un mes, cuando los cuscatlecos reciban a Panamá y Guatemala en el Estadio Jorge “Mágico” González.

A pesar de este traspié, Gómez externó: “Para mí fue un partido parejo, donde ningún equipo fue superior al otro. Yo no tengo nada que reprocharle a los muchachos. Hubo entrega, hubo orden e hicieron cosas que trabajamos. Hoy se perdió ante un rival bien complicado, que a la hora de definir fue más claro que nosotros”.