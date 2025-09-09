Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Bolillo Gómez habló sobre la lesión que sufrió Nathan Ordaz y enciende todas las alarmas en El Salvador: “No pudo más”

Nathan Ordaz debió abandonar el terreno de juego al minuto 44 en la derrota de El Salvador contra Surinam debido a una fuerte lesión.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Bolillo Gómez habló sobre la lesión que sufrió Nathan Ordaz y enciende todas las alarmas
© La SelectaBolillo Gómez habló sobre la lesión que sufrió Nathan Ordaz y enciende todas las alarmas

La Selección de El Salvador perdió 2-1 contra Surinam en la segunda jornada del Grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026. Y uno de los momentos bisagra del encuentro fue, sin lugar a duda, la lesión de Nathan Ordaz en el cierre del primer tiempo.

El soporífero clima que se generó en el Estadio Cuscatlán se vino abajo por unos segundos, cuando la afición vio salir de la cancha al delantero de 21 años con la ayuda de los integrantes del cuerpo médico de la Selecta después de exigir al portero surinamés, Vaessen, con un zurdazo desde fuera del área.

Ordaz probó durante algunos segundos, sin éxito. Y finalmente fue reemplazado al minuto 44 entre aplausos por Styven Vázquez, el goleador de Firpo, con el equipo 1-0 abajo en el marcador.

Publicidad

¿Qué dijo el Bolillo Gómez sobre la lesión de Nathan Ordaz?

Durante la rueda de prensa, a Hernán “Bolillo” Gómez le preguntaron por la situación de la joven promesa y su tajante respuesta preocupó tanto a El Salvador como a su club, Los Angeles FC: “Se desgarró feo. Tenía un problema ahí y no pudo más”, afirmó.

El Salvador se ilusiona: a Bukele le preguntaron por el Estadio Cuscatlán y su respuesta dejó helados a todos

ver también

El Salvador se ilusiona: a Bukele le preguntaron por el Estadio Cuscatlán y su respuesta dejó helados a todos

La FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) todavía no emitió un parte médico oficial sobre la lesión de Ordaz. Pero su presencia ciertamente está en duda para dentro de un mes, cuando los cuscatlecos reciban a Panamá y Guatemala en el Estadio Jorge “Mágico” González.

Publicidad

A pesar de este traspié, Gómez externó: “Para mí fue un partido parejo, donde ningún equipo fue superior al otro. Yo no tengo nada que reprocharle a los muchachos. Hubo entrega, hubo orden e hicieron cosas que trabajamos. Hoy se perdió ante un rival bien complicado, que a la hora de definir fue más claro que nosotros”.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Fuera del Mundial": Christiansen le envía una feroz advertencia a los jugadores de Panamá
Panama

"Fuera del Mundial": Christiansen le envía una feroz advertencia a los jugadores de Panamá

A Bukele le preguntaron por el Estadio Cuscatlán y su respuesta dejó helados a todos
El Salvador

A Bukele le preguntaron por el Estadio Cuscatlán y su respuesta dejó helados a todos

¿Cómo están El Salvador, Guatemala y Panamá en el Grupo A?
Fútbol Internacional

¿Cómo están El Salvador, Guatemala y Panamá en el Grupo A?

MisterChip revela el dato que enfurece aún más a Panamá
Guatemala

MisterChip revela el dato que enfurece aún más a Panamá

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo