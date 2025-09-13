Al hospital: Preocupación del Bolillo y El Salvador por la lesión de uno de sus jugadores

El volante del Águila, Tomás Granitto, encendió las alarmas en el cuadro migueleño tras salir lesionado en el duelo frente a Firpo, encuentro que terminó con triunfo de 1-0 para los pamperos en el Torneo Apertura 2025.

El mediocampista sufrió un esguince en el tobillo derecho luego de una dura entrada del defensor Eduardo Vigil, quien fue expulsado al minuto 33 por la acción. Aunque Granitto intentó continuar en el compromiso, el dolor fue insoportable y debió abandonar el terreno de juego.

Tras el partido, el jugador fue trasladado a un centro asistencial, donde se le practicaron evaluaciones médicas para determinar la gravedad de la lesión y descartar una posible fractura. El diagnóstico definitivo se conocerá en las próximas horas.

La situación preocupa al cuerpo técnico de Águila, que podría quedarse sin una de sus piezas claves en el mediocampo justo en el inicio de la segunda vuelta del campeonato. La baja de Granitto sería un golpe sensible para un equipo que busca mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

El Bolillo y El Salvador pendientes de Granitto

La lesión también genera inquietud en la Selección de El Salvador dirigida por Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, que en octubre enfrentará partidos decisivos ante Panamá y Guatemala por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf. Granitto estuvo incluido en la última convocatoria, aunque no tuvo minutos en la reciente Fecha FIFA de septiembre.

Ahora, la incertidumbre pasa por si el volante podrá recuperarse a tiempo para estar disponible tanto para su club como para la Selecta, o si la lesión terminará apartándolo de un calendario que se avecina crucial en sus aspiraciones.