“Aunque la gente se enoje”: Bolillo Gómez no se guarda nada, le apunta a Panamá y dice algo que no gustará en El Salvador camino al Mundial 2026

El Salvador entero se sorprendió ante las más recientes declaraciones de Hernán Darío Gómez. El director técnico fue contundente con su análisis sobre la última fase de estas Eliminatorias al Mundial 2026, y también atacó fuerte a Panamá.

“La verdad es que, aunque la gente se enoje, se emberraque, o mucha gente hable, ninguno de los tres equipos que nos han retado han sido superiores a nosotros. En juego, hemos igualado. No estoy muy metido en esto, pero vamos a ver si gana Yamil Bukele. Ahí empezaríamos a hablar con él para 2030″, dijo el entrenador.

“En estas eliminatorias, si se te presenta una oportunidad de gol y no la metes, ya entras pagando. Eso fue lo que nos faltó a nosotros. Cuando la tuvimos ahí para meterla, no la metimos. Los otros si la metieron, en momentos parejos. El partido con Panamá ya es historia, pero ahí no fueron muy claras las cosas”, sentenció.

Bolillo Gómez trabaja en La Selecta: quiere el milagro en Eliminatorias al Mundial 2026

Hernán Darío Gómez ultima detalles para afrontar los últimos dos partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026. Sabe que El Salvador necesita de un milagro para meterse en la gran cita, y no lo descarta. Dio detalles sobre el armado del equipo.

“El 2 de noviembre nos reunimos para trabajar en las últimas fechas, con Surinam y Panamá. Vamos a estar reunidos desde este 2. Como siempre, van a ser más los jugadores de la liga local. Para mí, es mayoría la liga local. Son los que trabajaron, pero también hay unos de afuera que también van a venir”, explicó en conferencia.

“Dentro de los legionarios, no va a haber ninguna novedad. Christian Martínez no va a estar, porque está en recuperación. Hemos hablado y ojalá llegue, pero está en recuperación. Es muy duro haber perdido estos tres partidos, pero yo no puedo ser ciego a que la Selección tuvo momentos importantes en estos partidos”, comentó.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de El Salvador en la fase final de Concacaf

Visita vs. Surinam , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Visita vs. Panamá, 18 de noviembre.

El Salvador ocupa el último lugar del Grupo A, liderado sorpresivamente por The Suriboys. Mientras tanto, La Canalera hace las veces de escolta y Guatemala está en el tercer puesto de la división. Para algunos, el cuarteto más duro de Concacaf.