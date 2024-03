Keylor Navas fue la gran figura para la Selección de Costa Rica a pesar de la derrota ante la Selección Argentina en el último duelo de la fecha FIFA correspondiente al mes de marzo. Pero estas grandes intervenciones del guardameta tico no pasarían desapercibidas, por ello Leandro Paredes sorprendido no dejó pasar un insulto de manera cariñosa para el tico y así reaccionaron los medios internacionales.

Navas a pesar de no tener regularidad en el Paris Saint-Germain, demostró en el reciente amistoso ante Argentina que sigue vigente y no debe subestimarse. El tico realizó una serie de atajadas impresionantes que no solo sorprendieron a sus compañeros y cuerpo técnico, sino que también le valieron el elogio de los jugadores argentinos.

¿Cómo reaccionaron los medios tras el insulto de Paredes a Keylor Navas?

Los medios de comunicación reaccionaron tras la reacción de Leandro Paredes sobre Keylor Navas y su impresionante atajada ante la Selección de Argentina tras un remate de Enzo Fernández.

Así fue el insulto de Paredes a Keylor Navas (VIDEO)

Al ver la atajada de Navas, Paredes no pudo ocultar su admiración y exclamó: “¡Es un gato, el hijo de p!”

El video de la reacción de Paredes se volvió viral en las redes sociales y generó todo tipo de comentarios. Algunos usuarios aplaudieron la espontaneidad del jugador argentino, mientras que otros criticaron su lenguaje.