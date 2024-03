Más allá de la derrota por 3-1 contra Argentina, la Selección de Costa Rica dejó una gran imagen dentro del campo de juego. Los dirigidos por Gustavo Alfaro se fueron ganando al entretiempo y hubo puntos individuales muy altos como el de Keylor Navas.

El guardameta del PSG demostró que sigue vigente y no debe subestimarse, pese a que no esté teniendo minutos en su equipo. Tuvo impresionantes atajadas que no solo sorprendieron a los propios, sino que también fue elogiado por los rivales.

Una de las salvadas más llamativas fue la que le hizo a Enzo Fernández en el segundo tiempo. El mediocampista del Chelsea remató de volea en el área y Keylor lució sus reflejos al tapar el balón para mandarlo afuera. Puro reflejo por parte del 1.

Esta impresionante atajada de Navas generó una reacción instantánea de Leandro Paredes, quien se encontraba calentando afuera del campo. El jugador de la Roma no pudo ocultar su admiración por el ex portero de Real Madrid: “Es un gato, el hijo de put*”.

Lo que para todos es un insulto, en Argentina es una manera de exagerar el elogio hacia alguien que hace muy bien su trabajo. Realmente impresionante lo que hizo el portero de 37 años.

¿Cuántos partidos disputó Keylor Navas en esta temporada con el PSG?

En lo que va de esta temporada, Keylor Navas jugó 4 encuentros para el PSG. Dos para la Ligue 1, triunfo 3-1 ante Lille y 2-2 contra Reims; y 2 por la Copa Francia: 4-1 frente Orleans y 9-0 al Revel.

