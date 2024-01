El futbolista salvadoreño Leo Menjívar volvió a ser tema de conversación en Liga Deportiva Alajuelense. Luego de que no fuera convocado por Andrés Carevic para los cuatro primeros partidos del Torneo Clausura 2024, se comenzó a especular sobre su continuidad en la institución.

Más aún cuando Marco Vásquez, vocero del club, no descartó la posibilidad de enviarlo a préstamo a otro equipo para que gane minutos si el cuerpo técnico y la gerencia deportiva así lo consideran. Además, el “Machito” borró todas las fotos de su cuenta de Instagram, gesto que se interpretó como una muestra de molestia similar a la de Johan Venegas.

¿Por qué no juega Leo Menjívar?

Cuando se le consultó en rueda de prensa sobre la situación del ex Chalatenango, Carevic fue tajante: “Yo la verdad que de ese tema, de los temas muy particulares, quiero dejar algo bien claro: acá juega el que está mejor, el que nosotros vemos que está listo para los partidos. Siempre hay cosas muy puntuales, ante San Carlos Diego Campos no participó, tampoco Suhander (Zúñiga)”, externó.

“Únicamente a veces preguntan por uno o por otro, pero acá todos tienen la misma posibilidad de poder participar. Nosotros buscamos siempre las alternativas de los mejores, los que nosotros vemos que son los indicados y están trabajando duro. Vemos quiénes son lo mejor para el once y luego siete que van al banco. Así se toman las decisiones”, añadió.

¿Qué dijo sobre el futuro del “Machito”?

“Acá no es decir si se va o no se va, todos tienen que trabajar duro para poder ganarse un lugar. Los jugadores saben que yo trato, en el porcentaje más alto, de ser justo. El que trabaja duro, juegue o no juegue, siempre está ahí, siempre busco la manera de darle una posibilidad de jugar”, aseguró el técnico argentino.

Además, dio a entender que Menjívar tendrá su chance: “Este es solo el arranque del campeonato, llevamos cuatro fechas, queda mucho por delante y seguramente todo el mundo, así como los que juegan, tendrán que seguir trabajando duro, porque si hay otro que está mejor sobre el que está jugando, jugará ese. Acá siempre el beneficio es para el equipo y lo más importante es el equipo”.

Recordemos que el salvadoreño llegó a Alajuelense a finales de agosto de 2023, cuando el Torneo Apertura ya había comenzado, y “no muy bien físicamente”, según él mismo reconoció en “El Áfter Pódcast”. En total, disputó 8 partidos (150 minutos) entre Liga Promérica, Torneo de Copa y Copa Centroamericana.

