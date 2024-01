Leonardo Menjívar pareciera no tener espacio en Liga Deportiva Alajuelense. El futbolista salvadoreño nuevamente estuvo ausente en la convocatoria para el partido contra un sorprendente San Carlos, que acabó en triunfo 3-2 de los Rojinegros, por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024.

El “Machito” tampoco fue tenido en cuenta por decisión técnica ante Sporting FC —el día del juego fue citado por El Salvador para el amistoso con el Inter Miami de Lionel Messi—, Puntarenas y Municipal Liberia, por lo que no suena descabellada la posibilidad de que se marche a otro equipo para tener rodaje.

¿Qué sucederá con Leo Menjívar?

Marco Vásquez, vocero de Alajuelense, no descartó esta opción ante los micrófonos de Radio Monumental: “Si el cuerpo técnico y la gerencia deportiva ven que no existe mucha posibilidad, por las razones que sean, de que el jugador juegue, una posibilidad es que él pueda salir a préstamo para que gane minutos”, aseguró.

¿Fue marginado por sus declaraciones?

Antes de que comenzara la pretemporada con la Liga, Menjívar dialogó con “El Áfter Podcast” de El Gráfico y se viralizó un recorte en el que bromeó sobre su situación en el club: “Gracias a Dios voy a hacer pretemporada, a ver si así me mete“, dijo en relación al técnico argentino Andrés Carevic.

Sin embargo, el timonel descartó que la falta de protagonismo del “Machito” se deba a sus dichos: “No, para nada. No estoy en redes sociales y no estoy al tanto. No soy un tipo de rencoroso ni sé qué se dijo, sólo valoro el día de trabajo para armar el mejor once y ese video no cambia nada”.

El próximo partido de Alajuelense, club con el que el ex Chalatenango ya conquistó el Torneo de Copa y la Copa Centroamericana sumando un puñado de minutos, será este domingo 28 de enero, a las 19:00 horas, frente a Cartaginés. Veremos si al menos entra en la lista de convocados de Carevic.

