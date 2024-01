Durante uno de los clásicos disputados entre Alajuelense y Deportivo Saprissa en la temporada pasada, se dio una situación en la que Freddy Góndola acusó a Mariano Torres de decirle “negro mono”. Sin embargo, no se terminó de comprobar, debido a que el panameño no se presentó en la audiencia donde se dictaminaría la decisión final.

Después de algunos meses de haberse dado la escena entre Góndola y Torres, se celebró la audiencia en la que ambos futbolistas darían sus argumentos ante un juez. No obstante, el delantero canalero se ausentó, luego de haberse quedado dormido, según lo expresado por él mismo.

Estaba entrenando y no podía contestar, luego llegué reventado al hotel por el viaje, me acosté a dormir y me quedé dormido. Me desperté como a las 12 de la noche, estaba dormido. Llegué liquidado al hotel y me quedé dormido, a las 12 o 1 am de acá me levanté, ya había pasado todo. Yo me comuniqué con alguien de la Liga y le comuniqué que me quedé dormido”, manifestó Góndola con respecto a su desaparición aquel lunes.

¿Qué dijo el vocero de Alajuelense sobre Freddy Góndola?

Sin duda, la noticia no pondría contento a nadie del entorno de Alajuelense y el vocero del conjunto Manudo, Marco Vásquez, lo hizo notar en sus declaraciones hacia Columbia Deportiva. En sus palabras, dejó clara su molestia por la ausencia de Freddy Góndola en un “tema trascendental”.

“Imagínese cómo nos podemos sentir de que el principal testigo, que es el que hizo la denuncia, se quedara dormido. No le puedo decir más que eso. La persona que más necesitábamos no llegó luego de que la institución se movió, luego de los jugadores lo apoyaron, luego de que don Aquiles Mata, sacó su tiempo. Lo mismo que los abogados de la institución en un tema trascendental. El muchacho se queda dormido. En pocas palabras, nos dejó botados”, manifestó.

“La institución actuó oportunamente, presentó los alegatos y la demanda. Sin embargo, en el momento en que Aquiles llega a la audiencia, se da cuenta de que Góndola no contesta, el jugador nunca avisó, nunca mandó un mensaje, no nos dijo absolutamente nada. Se nos durmió nuestro mejor testigo, la persona que había hecho la denuncia”, agregó.

“Insisto, estamos hablando de un tema trascendental, no es que estoy acusando a alguien porque me robó 100 colones, se está acusando a un futbolista de un insulto racista, un tema que es penalizado por la FIFA y la respuesta que recibimos es que se quedó dormido”, concluyó el vocero de la Liga Deportiva Alajuelense.

¿Habrá alguna apelación?

En las mismas declaraciones, Marco Vásquez aseguró que no habrá apelación por parte de Alajuelense y que el tema no se extenderá más: “No vamos a apelar, vamos a dejarlo aquí, Saprissa hizo su trabajo de presentar su defensa. No quedamos satisfechos pero damos el caso por cerrado”.