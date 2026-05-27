De Boca Juniors a El Salvador: Alianza tiene definido a su nuevo entrenador para la temporada 2026-2027

Alianza comenzó a sacudir el mercado de fichajes centroamericano con el anuncio de la llegada de un nuevo entrenador que promete elevar nuevamente las aspiraciones del club paquidermo. La dirigencia alba confirmó que el técnico elegido cuenta con pasado en el histórico Boca Juniors, una noticia que inmediatamente despertó ilusión y expectativa entre los aficionados salvadoreños.

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El conjunto capitalino utilizó sus redes sociales para empezar a encender el ambiente previo a la presentación oficial del estratega. Con un mensaje cargado de simbolismo futbolero, el club dejó entrever el perfil del nuevo timonel. “𝐂𝐨𝐧 𝐀𝐃𝐍 𝐗𝐞𝐧𝐞𝐢𝐳𝐞… ¡El mister está listo!”, publicó Alianza, generando una ola de comentarios y especulaciones sobre la identidad del entrenador argentino.

La noticia rápidamente tomó fuerza no solo entre los seguidores albos, sino también en el resto del fútbol centroamericano, donde la llegada de un técnico con experiencia vinculada a Boca Juniors es vista como una apuesta ambiciosa de parte de la institución salvadoreña. La directiva espera que el nuevo proyecto deportivo permita al equipo recuperar protagonismo tanto en la liga local como en competencias internacionales.

Alianza apuesta por experiencia argentina para volver a los títulos

El anuncio llega después de un Torneo Clausura 2026 complicado para los capitalinos, quienes no lograron cumplir las expectativas deportivas planteadas a inicios de temporada. La salida anticipada del también argentino Ernesto Corti dejó al club en medio de incertidumbre, especialmente tras los problemas internos que terminaron afectando la relación entre el técnico y el vestuario.

Ahora, la dirigencia de Alianza busca iniciar una nueva etapa con un perfil que aporte liderazgo, experiencia y una identidad competitiva fuerte. Aunque el nombre todavía no ha sido revelado oficialmente, el simple vínculo con Boca Juniors ha bastado para elevar el entusiasmo de una afición acostumbrada a pelear títulos y que exige volver cuanto antes a la cima del fútbol salvadoreño.

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Se espera que este jueves el club haga la presentación formal del entrenador, quien inmediatamente comenzará a trabajar en la planificación de la próxima temporada. Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo alrededor de un proyecto que apunta alto y que pretende devolver a Alianza al camino de los campeonatos, apostando por una figura con “ADN Xeneize” para liderar el nuevo desafío paquidermo.

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