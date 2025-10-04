Crece la preocupación: El Bolillo Gómez y El Salvador están a la expectativa del estado de Nathan Ordaz

Nathan Ordaz mantiene en vilo a la Selección de El Salvador, ya que continúa entre algodones tras la lesión sufrida en el partido contra Surinam el pasado mes de septiembre. La situación preocupa al técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez, quien sigue de cerca la evolución del atacante del LAFC, clave en el ataque de la Azul y Blanco para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

ver también ¡Atención Panamá y Guatemala! El Bolillo Gómez se ve obligado a hacer cambios en la convocatoria de El Salvador

Desde aquel encuentro, Ordaz no ha vuelto a disputar un solo minuto oficial con su club en Estados Unidos. El LAFC ha manejado con discreción su proceso de recuperación, sin revelar mayores detalles sobre la naturaleza exacta de la lesión. Sin embargo, el equipo angelino confirmó que el jugador fue convocado nuevamente por la Selecta, aunque persiste la incógnita sobre si llegará en óptimas condiciones físicas para los compromisos ante Panamá y Guatemala.

En el cuerpo técnico salvadoreño son conscientes de que el delantero no tiene ritmo de competencia, por lo que “Bolillo” Gómez estaría considerando utilizarlo como suplente para dosificar esfuerzos. La idea sería darle minutos progresivos, especialmente si la situación del partido lo permite, evitando así el riesgo de una recaída.

Publicidad

Publicidad

Pese a la falta de actividad, el joven atacante mantiene una actitud positiva y ha mostrado su disposición total para aportar al equipo nacional. Desde el entorno de la Selecta aseguran que su evolución ha sido buena, aunque no está al cien por ciento, lo que complica su inclusión en el once titular para el primer duelo ante los canaleros.

El Salvador se mantiene optimista con Nathan Ordaz

El panorama podría cambiar para el segundo compromiso de la doble fecha, cuando El Salvador enfrente a Guatemala. Si la recuperación continúa en la línea esperada, Ordaz podría tener más protagonismo en ese partido, clave para las aspiraciones del equipo salvadoreño en su camino hacia el Mundial 2026.

Publicidad

ver también Quieren evitar problemas: El Salvador sorprende al tomar medidas drásticas para enfrentar a Panamá y Guatemala

Por ahora, la afición salvadoreña espera que su joven promesa vuelva a brillar con la camiseta nacional. La incógnita se mantiene: ¿arriesgará “Bolillo” Gómez con Nathan Ordaz desde el inicio o lo guardará como su carta secreta para el segundo duelo?