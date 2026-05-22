Uno de los juveniles de Hernán Medford podría salir de Saprissa para permitir el fichaje de Andrey Soto, extremo de 23 años que juega en Pérez Zeledón.

Las negociaciones entre el Deportivo Saprissa y Pérez Zeledón por el pase del extremo Andrey Soto continúan su curso. Con el objetivo de asegurar la incorporación del futbolista de 23 años, quien también figura en los planes de Liga Deportiva Alajuelense, la gerencia deportiva del conjunto tibaseño evalúa diferentes vías.

Este viernes, el periodista Kevin Jiménez informó en el programa Seguimos que tanto la gerencia encabezada por Erick Lonnis como el cuerpo técnico estarían dispuestos a ceder a uno de los juveniles del equipo. “Saprissa va fuerte por el jugador. Pérez Zeledón quiere a Kenneth González”, precisó el comunicador.

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El perfil de Kenneth González

González, de 21 años, es un mediocampista que no ha logrado consolidarse en el primer equipo del Monstruo. Bajo la dirección de Hernán Medford ha contado con poco espacio, una tendencia que ya había vivido durante las etapas de Vladimir Quesada y Paulo Wanchope al frente del equipo. Pese a esto, se mantiene como uno de los prospectos que la afición pide observar con mayor regularidad.

Kenneth González sumó un puñado de minutos, repartidos en cuatro partidos, en el Clausura 2026 (Saprissa).

Los registros oficiales de Kenneth González con la camiseta del Deportivo Saprissa se resumen en 12 partidos disputados, durante los cuales logró aportar dos asistencias.

Contrato en Tibás hasta 2029

La poca participación del volante de 1,73 metros generó algunas especulaciones sobre su futuro a principios de este 2026, cuando llegó a circular el rumor de un posible interés por parte de Alajuelense.

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No obstante, Erick Lonnis intervino rápidamente para desmentir la situación, aclarando ante los medios que la gerencia ya se había encargado de extender el contrato del jugador desde octubre del año anterior.

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“Siempre hay equipos que muestran interés por nuestros jugadores. En algunos casos se prestan bajo cierta modalidad y en otros los fichamos como profesionales. Ese es el caso de Kenneth González, Ian O’rourke, Berny Rojas, Isaac Alfaro, Matías Elizondo, Johnny Woodly, Johnny Myrie, David Garro, todos fueron firmados, el caso específico de González fue firmado hasta mayo 2029“, comentó el ex portero y actual directivo.

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Contemplando este blindaje a largo plazo, un préstamo a Pérez Zeledón podría ser una operación provechosa para todas las partes. El volante encontraría en el club sureño los minutos y el protagonismo necesarios para establecerse de forma definitiva en la Primera División.

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En síntesis

Saprissa avanza en las negociaciones por contratar a Andrey Soto, jugador de Pérez Zeledón.

Kenneth González podría salir cedido al conjunto sureño como parte del acuerdo por el extremo.

El juvenil de 21 minutos tiene poca participación bajo la dirección técnica de Medford.