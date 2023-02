La Selección de El Salvador realizó esta semana su primer microciclo de trabajo, en el que destacó la presencia deMauricio Cienfuegos que es el nuevo asistente técnico de Hugo Pérez. El exfutbolista se mostró contento y catalogó de un sueño esta nueva etapa en su carrera en la que espera conseguir cosas grandes.

“Es un sueño hecho realidad, porque en esta cancha. 43 años he dado guerra y ahora estoy de asistente, dejando mis conocimientos, mi experiencia, lo que me he preparado, así que estoy contentísimo, estoy en mi salsa. La verdad que motivadísimo”, fueron las palabras de Cienfuegos.

“Estoy muy contento con la actitud de los muchachos, a pesar de las limitantes. El comportamiento es lo que requiere Hugo de ellos. En ese aspecto nos vamos muy contentos y se les ha dicho a los jugadores que tienen que ir a sus equipos y demostrar porque se le llama a selección. Porque esto, de eso se trata, que vengan aquí y muestren la diferencia que hacen en sus equipos”, agregó.

“La gente tiene mucha esperanza en uno. Pero acá no soy yo, es un grupo de trabajo, un staff, son los muchachos, los jugadores y un grupo donde tenemos que estar en una página y comprometidos para poner todos de nuestra parte, para lograr el objetivo e ir al Mundial”, comentó sobre las expectativas de la afición.

Además, Mauricio Cienfuegos habló sobre la relación que tiene con el entrenador y el trabajo que harán juntos: “Con Hugo Pérez vemos el fútbol de la misma manera y me encantó, porque él me dio la oportunidad de expresarme, algo que otros entrenadores no lo hacen”.