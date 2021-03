Oscar Cerén se siente listo para jugar

La contratación de Oscar Elías Cerén fue la última de Alianza para el Torneo Clausura 2021 de la Liga Pepsi de El Salvador, la cual llegó de forma inesperada tomando en cuenta que el futbolista había salido hace un año del equipo en busca de un nuevo destino futbolístico, específicamente en Europa pero lamentablemente ya no se dio.

Cerén llegó a El Salvador hace dos semanas para confirmar su regreso con los paquidermos, desde entonces se puso a disposición del entrenador Milton Meléndez, tratando de ponerse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y ya disputó un encuentro amistoso, por lo que ahora queda esperar si jugará versus Santa Tecla.

#AlboEntreno | ��️�� Trabajo con el plantel completo en la penúltima práctica de la semana. ������#AlianzaFC #LaGloriaNosPertenece pic.twitter.com/NFXppfimqR — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) March 4, 2021

“Ya estoy trabajando con el equipo para ser una opción, entonces el sábado ya va a ser una decisión del profe (Milton Meléndez, pero en lo personal ya estoy listo, estoy a disposición del equipo”, dijo el centrocampista a El Gráfico, donde dio sus primeras impresiones tras fichar por los albos.

“De porcentaje estoy a un 80%, estuve activo en este tiempo y en la parte física me siento bien, he trabajado al mismo ritmo que los compañeros, he hecho futbol y el ritmo del equipo tal vez me afecte, porque uno se ahoga más rápido, pero siento que voy bien, no perdí mucho ritmo y como lo dije, estoy a disposición del entrenador”, agregó.

El centrocampista salvadoreño también habló sobre su posibilidad de jugar en la Selección de El Salvador, la cual le ilusiona bastante tomando en cuenta que iniciarán las eliminatorias mundialistas. “Ellos tomarán la decisión si me convocan, el profe (Carlos De Los Cobos) ha estado pendiente de mi persona y hablamos unas veces”.