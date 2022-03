Hugo Pérez muy autocrítico: "Jugando así no vamos a clasificar al mundial”

Pese a que todavía tenía unas mínimas chances para clasificar a Qatar 2022, El Salvador tenía como objetivo dejar la mejor imagen futbolística en esta triple jornada. Lamentablemente, la Selecta terminó obteniendo un punto de los 9 posibles. No solo no acompañaron los resultados, sino que tampoco los rendimientos.

Tras la derrota por 2-0 contra México, Hugo Pérez habló con la prensa y fue completamente autocrítico sobre el nivel de su selección. Además, el entrenador aseguró que si esta forma de juego es mantenía en el tiempo no tendrían ninguna posibilidad de clasificar al Mundial del 2026.

“Tenemos que mejorar muchísimo si queremos llegar a un mundial. Aún con Estados Unidos, México y Canadá fuera de las siguientes eliminatorias por ser anfitriones, jugando así no vamos a clasificar al mundial”, declaró el estratega frente a la prensa y demostró que sabe ver los errores de su equipo.

Y agregó sobre el encuentro: “En el primer tiempo no fuimos capaces de generar fútbol, de generar ocasiones. El 2-0 refleja los errores que hemos venido arrastrando en las eliminatorias. No podemos darnos el lujo de cometer esos errores ante México. El primer tiempo fue un ‘0’ en todo. Entramos muy nerviosos en el primer tiempo y ya reaccionamos con el 2 a 0 y eso no sirve”.

Para finalizar, Hugo Pérez hizo un análisis sobre la actualidad de su selección: “Lo importante de la octagonal es saber adónde estamos. Somos el séptimo equipo de CONCACAF. Aspirar a un mundial requiere demasiado. Estos partidos nos ha dado idea de los jugadores que seguirán con nosotros, los que nos siguen y a quienes podemos traer”.