De manera oficial la FIFA anunció la última actualización del Ranking dejando confirmados los cuatro bombos que estarán en el sorteo de la Copa del Mundo a realizarse este viernes a partir de las 10:00 horas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (11:00 a.m. de Panamá), en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, Qatar. Hubo varias modificaciones en este último ranking y para Centroamérica, destacó la Selección de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica fue la que mejor quedó posicionada para Centroamérica, ya que en la anterior actualización los ticos se encontraban en el casilla 42 con 1464 puntos registrados. Hoy, están en la casilla 31 con 1503 puntos acumulados y esto se debe a la remontada histórica que tuvieron en el Octogonal Final asegurando el repechaje ante Nueva Zelanda para disputar un lugar en Qatar 2022.

Nueva actualización del Ranking FIFA

Seguidamente se encuentran las selecciones de Panamá (61); El Salvador (74); Honduras (82); Guatemala (118) y Nicaragua (144). Para los salvadoreños y catrachos no fue una buena Eliminatoria quedando totalmente rezagados del resto. Para Centroamérica, Costa Rica y Panamá dieron una gran imagen en el Octogonal Final teniendo chances hasta las últimas jornadas.

Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial de Qatar 2022

• BOMBO 1: Qatar - Brasil -Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

• BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

• BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez

• BOMBO 4: Ghana - Canadá - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)