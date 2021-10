Hugo Pérez: "No me gusta es que inventen cosas que no son”

Sigue la polémica en la selección de El Salvador y esta vez con acusaciones contra Hugo Pérez. Al entrenador de la Selecta lo apuntaban como hacer tratos por dinero para convocar a distintos jugadores o recomendarlos. Esto se suma al problema interno que tuvo con algunos presidentes de los clubes cuscatlecos.

El estratega dio una entrevista con en Radio Fuego 107.7 fm y negó rotundamente lo que se dijo sobre él. Además, destacó su buena relación con el director deportivo del combinado nacional y así también descartó cualquier creencia de que estarían peleados. Los temas extrafutbolísticos dominaron la plática.

“Había un malentendido de que nosotros íbamos a recibir dinero por cada jugador que recomendábamos. En lo personal, no necesitamos hacer eso. No sé si alguien lo hizo en el pasado", comenzó explicando Hugo Pérez sobre los rumores que lo apuntan a realizar tratos para citar futbolistas.

Además, agregó sobre las acusaciones y la charla que debe tener con los directivos de los equipos salvadoreños: "Lo que no me gusta es que inventen cosas que no son, porque la gente escucha. Creo que era necesario aclararlo con los clubes y aquí lo que hay que hacer es establecer normas para cuando los jugadores salgan”.

Para finalizar, el DT cerró: “Yo trabajé con México y Estados Unidos y para tener una base de jugadores para competir 10 años se tiene que trabajar en Sub 15, Sub 14 y Sub 13. Aquí hay gente que no le gustan esos cambios. Aquí han pasado muchas personas buenas y yo siempre hablo con Diego Henríquez y le digo que las críticas son buenas cuando dan una respuesta a la situación”.