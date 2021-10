Hugo Pérez no pierde las esperanzas de que El Salvador pueda pelear por un pase al Mundial.

El Salvador cayó 2-0 ayer ante México y nuevamente cae en los últimos lugares de la tabla de posiciones, por lo que tendrá que reponerse en la siguiente Fecha FIFA, según lo comentó el entrenador Hugo Pérez. Además, el seleccionador aún se muestra optimista de poder pelear el pase a Qatar mientras existan opciones.

“Antes del gol estábamos bien, nos marcan y cambia el partido para nosotros y para ellos, luego vino la tarjeta roja para ellos y es difícil jugar con 10 hombres, luego vino la expulsión de ellos y logramos nivelarnos, pero nos faltó más que todo punch en el último tercio, pero hay que darle crédito a México, ellos tienen buenos jugadores", analizó Pérez.

"La responsabilidad de la pérdida es mía, no puedo pedirles más a los muchachos, han dado el esfuerzo, trataron y no se pudo, pero ahorita que antes de venirme hablé con ellos, y básicamente nos quedan nueve partidos y tenemos que empezar a sumar ya sea en casa o fuera de ella, hoy no podemos lamentarnos”, agregó.

Acerca de la actual situación de La Selecta comento: "No estamos en una situación crítica, pero sí con urgencia para la próxima fecha FIFA, si ven los resultados de hoy, básicamente ya se despegaron tres equipos que son Canadá, Estados Unidos y México, lo que significa que los demás tienen la posibilidad de meterse en tercero o pelear la cuarta para tener la oportunidad de ir al Mundial”.

“Creo que nosotros tenemos que enfocarnos en Jamaica, es fácil decir 'tenemos dos partidos hay que ganarlos', entonces el cuarto puesto se va a pelear y todavía estamos a uno o dos puntos de la mayoría de equipo y mientras haya posibilidades hay que pelear, pero vamos partido a partido", finalizó.